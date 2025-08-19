Gemeinsamer Auftritt zur Hausmesse 2025 von Brigitte Küchen und Kuhlmann Küchen

Zur Hausmesse 2025 präsentieren sich Brigitte Küchen und Kuhlmann Küchen erstmals gemeinsam am Standort Hiddenhausen. Damit entsteht ein besonderer Ort der Begegnung – für neue Impulse, markenübergreifenden Austausch und die erlebbare Vielfalt zweier Küchenwelten.

Beide Marken zeigen sich mit klarem Profil und eigenständiger Handschrift – in räumlicher Nähe und punktueller konzeptioneller Abstimmung. Während Brigitte Küchen weiterhin für emotionale Klarheit und durchdachte Planbarkeit steht, bringt Kuhlmann Küchen seine gestalterische Freiheit und architektonische Stärke ein.

Die räumliche Verbindung ist Teil eines strategischen Neustarts für die Marke Kuhlmann Küchen, die nun in Lizenz durch Brigitte Küchen produziert wird. Rechtlich und organisatorisch bleiben beide Marken weiterhin klar voneinander getrennt.

Für Fachhändler, Presse und Partner bietet die Hausmesse damit einen besonderen Mehrwert: zwei starke Marken, zwei Ausstellungen, ein gemeinsamer Ort – für Inspiration, Austausch und Perspektive.

Weitere Informationen finden Sie unter www.brigitte-kuechen.de und unter www.kuhlmannkueche.de

Quelle: Brigitte Küchen