Generalversammlung der SÜDBUND eG

„Es war der beste Umsatz seit 2009. Die gute Entwicklung von 2020 konnten wir auch 2021 fortführen“, brachte es Klaus Kurringer, Vorstand der SÜDBUND eG, zusammenfassend auf den Punkt.

Bilanzgewinn 2021

Bei der ordentlichen Generalversammlung am Mittwoch, 22. Juni 2022, in Backnang standen unter den Tagungsordnungspunkten die Berichte des Vorstands und des Aufsichtsrates. Der Trend, sich sein eigenes Zuhause neu zu gestalten wurde fortgesetzt. Dies bescherte ein hervorragendes Ergebnis für die SÜDBUND eG. So konnte der Einkaufsverband seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr 2020 um 2,34 % auf 63,6 Millionen Euro steigern. Die präsentierten Zahlen stimmten die anwesenden Mitglieder zufrieden, denn das Geschäftsjahr 2021 schloss die SÜDBUND eG mit einem Bilanzgewinn von rund 674.200 Euro ab.

Überbrachten gute Nachrichten – SÜDBUND eG Vorstände Andreas Well (links) und Klaus Kurringer

Vorstand und Aufsichtsrat entlastet

Die gesetzliche Prüfung war ohne Beanstandung und die Mitglieder entlasteten einstimmig die beiden Vorstände Klaus Kurringer und Andreas Well sowie den gesamten Aufsichtsrat. Die Teilnehmer dankten Günter Müller, der satzungsgemäß nach 18 Jahren aus dem Aufsichtsrat ausschied. Volker Martin wurde erneut als Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt.

Klaus Kurringer gab in seinem Bericht auch einen Ausblick auf die kommenden Herausforderungen der Branche – insbesondere auf die hohe Inflation, die Preisentwicklung, die alle trifft, und den Fachkräftemangel. „Eine Genossenschaft lebt von ihren Mitgliedern“, so der Vorstand, der die Stärke sowie die Vorteile des Systems verdeutlichte.

Aufsichtsratsvorsitzender Mathias Metzler (rechts) freut sich, dass Volker Martin wieder in den Aufsichtsrat gewählt wurde

Vorstand Klaus Kurringer (links) bedankte sich bei Günter Müller für seine jahrelange Tätigkeit als Aufsichtsrat

Weitere Informationen finden Sie unter www.suedbund.de

Quelle: SÜDBUND eG