Geoff Gysin neuer Gesellschafter bei RWK & Kuhlmann

Geoff Gysin

Veränderung in der Gesellschafterstruktur bei der RWK & Kuhlmann Küchen GmbH: Neben dem geschäftsführenden Gesellschafter Ralf Marohn tritt Geoff Gysin zum 1. Oktober 2024 als Mitgesellschafter des westfälischen Küchenherstellers ein. Zudem wird er im operativen Geschäft mitwirken, um die weltweite Präsenz der Unternehmensmarken zu stärken und die Expansion in den amerikanischen Märkten voranzutreiben.

25 Jahre Erfahrung mit Markenentwicklung

Aus seiner Tätigkeit als Manager und Investor bringt Gysin über 25 Jahre Erfahrung in der strategischen Entwicklung internationaler Marken mit, darunter Swarovski und der Highend-Gepäckhersteller TUMI. Auch in der Möbelindustrie ist er global vernetzt und gilt als ausgewiesener Kenner weltweiter Vertriebskanäle.

Gysin, in Bonn geboren, sieht RWK & Kuhlmann als Musterbeispiel für den deutschen Mittelstand: als „bodenständig und traditionsbewusst, gleichzeitig mutig und voller neuer Ideen“, beschreibt er das Unternehmen. Darüber hinaus biete es eine enorme Vielfalt: „Die in Exklusivlizenz gefertigte Küchenkollektion für Villeroy & Boch, die Eigenmarke Kuhlmann, dazu Kuhlmann Atelier, ganz neu zusammen mit Hans Winkler entwickelt, und die smarte Kompaktküche Kitchoo – all das hat großes Potenzial, gerade im Hinblick auf die internationalen Märkte“, so Gysin weiter.

Export ausweiten und neue Märkte erschließen

Geschäftsführer Ralf Marohn teilt diese Sichtweise: „Schon heute hat der Export für RWK & Kuhlmann einen hohen Stellenwert. Durch unsere Partnerschaft mit der Weltmarke Villeroy & Boch sprechen wir jetzt ganz neue Zielgruppen an, auch in Asien und Amerika.“ Ein weiteres Expansionsziel sei das Projektgeschäft in Amerika mit maßgefertigten Lösungen für Architekten und Investoren. „Hier kann uns Geoff Gysin entscheidende Türen öffnen“, so Marohn. Auch auf persönlicher Ebene freue er sich über die Zusammenarbeit, wie Marohn ergänzt: „Geoff hat immer den Endkunden im Blick. Er kann sich in die Menschen hineinversetzen und hat ein feines Gespür, wie wir sie mit unseren Küchenmöbeln inspirieren und begeistern können.“

Weitere Informationen finden Sie unter kuhlmannkueche.de

Quelle: RWK Kuhlmann Küchen