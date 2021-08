Geräumig, effizient und immer an Ihrer Seite – Kühlgeräte Side-by-Side

Die Gorenje Side-by-Side Kühlgeräte sind die optimale Wahl für alle, die ihre Lebensmittel bequem und effizient lagern möchten. Diese innovativen Kühl-Gefrier-Geräte kombinieren modernes Design mit leistungsstarker Technologie und bieten dabei auch noch ausreichend Innenraumvolumen für eine äußerst übersichtliche Lagerung aller Lebensmittel.

Mit den innovativen Gorenje Side-by-Side Kühl-Gefrier-Kombinationen beginnt eine neue Ära des Kühlens: Sagen Sie Adieu zu bisherigen Platzproblemen, denn mit den geräumigen Side-by-Side-Modellen sind unvorteilhafte Kühlschränke Geschichte. Dank ausgeklügelter Innenarchitektur können die vielseitigen Speichermöglichkeiten dieser Kühlgeräte optimal ausgekostet und sogar sperrige Lebensmittel äußerst vorteilhaft gelagert werden.

Doch effizient genutzter Lagerraum ist noch lange nicht alles. Auch mühsamem Abtauen wird den Kampf angesagt: Dank NoFrost Plus-Technologie wird eines der besten Kühlsysteme am Markt geboten, welches die Ansammlung von Eis und Frost im Gefrierfach verhindert. So muss das Gefrierteil nie mehr manuell abgetaut und die Speicherkapazität noch besser genutzt werden!

Zuverlässig, effizient und äußerst leise – der innovative InverterCompressor arbeitet nun noch leiser und verbraucht im Vergleich zu herkömmlichen Kompressoren noch weniger Energie. Dank der innovativen SensoTech-Technologie kann nun gesteuert werden was das Zeug hält: Das übersichtliche LED-Display an der Außenwand lässt äußerst unkompliziert auf alle Temperatureinstellungen zugreifen. Funktionen wie FastFreeze und HolidayMode können mit nur einem einfachen Tastendruck aktiviert werden.

Doch Gorenje’s Side-by-Side-Modelle eignen sich nicht nur zur energieeffizienten Lagerung von Kühl- und Gefrierkost, sie verwöhnen zusätzlich mit frischen Eiswürfeln. So werden sogar die heißesten Sommertage zu einem Hit, denn die herausnehmbare Twist-Eismaschine garantiert immer genügend Eis im Gefrierschrank. Bei derart vielfältigen Funktionen arbeiten Gorenje‘s Geräte außerdem auf einem äußerst niedrigen Geräuschlevel. Zusätzlich lässt die innovative MultiFlow 360 ° Kühlung negativ geladene Ionen im Kühlfach zirkulieren, was den natürlichen Geschmack der Lebensmittel aufrechterhält und unangenehme Gerüche nachhaltig entfernt.

Leistungsstarke Features sind allerdings lange nicht alles – sie sehen dazu noch äußerst gut aus. Dank ihres einzigartigen KitchenFit mit schranktiefem Design passen sich die Geräte optimal an jede Küchenlandschaft an und bietet bei schlankem Aussehen maximale Speicherkapazität. Die Gorenje Side-by-Side Modelle sind also nicht umsonst der perfekte Match für jede Küche!

Weitere Informationen finden Sie unter www.gorenje.at

Quelle: Gorenje