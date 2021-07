Gerhard Ausserhuber ist neuer Vertriebsleiter bei JOKA

„Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Ausserhuber wieder in unserem Team wissen. Wir haben bereits viele Jahre erfolgreich zusammengearbeitet und sind uns sicher, dass Herr Ausserhuber mit seiner Leidenschaft, Fachwissen und Erfahrung einen wertvollen Beitrag für eine erfolgreiche Zukunft leisten wird“, so Anna Kapsamer-Fellner, JOKA-Geschäftsführerin.

Der Branchenprofi war bereits fast sechs Jahre (bis Februar 2019) als Verkaufsleiter für JOKA aktiv, bis er das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Die knapp zweieinhalb Jahre dazwischen war Ausserhuber beim Waldneukirchner Haushaltshelfer-Produkteanbieter Coronet Austria als Geschäftsführer tätig.

„Der „Abstecher“ von über 2 Jahren in einen völlig anderen Bereich war äußerst spannend, herausfordernd und erfolgreich. Allerdings bin ich durch und durch ein „Möbler“. Meine ganze Berufslaufbahn habe schließlich ich in der Möbelbranche verbracht“, so Gerhard Ausserhuber.

Vor seinem ersten JOKA-Engagement war der gelernte Tischlermeister für die eigene Moebelzone-Agentur (u.a. Vertrieb von Quadrifoglio/Office, Karboxx/Beleuchtung und Polstermöbler Ditre Italia) im Einsatz, davor bei den Ladenbauern Rebhandl und Wallner.

Quelle: Joka