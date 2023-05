German Innovation Award 2023 für den BLANCO Multi frame

Groß war die Freude im Hause BLANCO über Auszeichnung als „Winner“ in der Kategorie „Excellence in Business to Consumer – Kitchen“ für den Multi Frame. Eine sechsköpfige Jury aus unabhängigen Expertinnen und Experten aus Technologie, Digitalisierung, Wissenschaft und Institutionen würdigte den Multi Frame als eine „Innovation, die durch ihre Originalität, Umsetzung und Wirksamkeit die Branche voranbringt“.

Unterschrank-Organisation vom Feinsten: die BLANCO UNIT mit dem integrativen Multi frame

Der kompakte Stahlrahmen „BLANCO Multi Frame“ nimmt nicht nur alle Komponenten des Wassersystems auf; er optimiert die gesamte Unterschrank-Nutzung und -Organisation. Damit bietet er viele Vorteile für die Küchen-Profis – von Planung, über die Lieferung bis hin zum einfachen Einbau. Konsumentinnen und Konsumenten können sich im täglichen Gebrauch über ein Höchstmaß an Komfort freuen.

Für BLANCO CEO Frank Gfrörer ist die Auszeichnung eine verdiente Anerkennung für die intensive Entwicklungsarbeit: „Gratulation an das gesamte Team! Der Multi Frame bringt unsere UNIT-Philosophie auf den Punkt, denn er verbindet Spüle, Trinksystem, Abfallsystem und Ordnungssystem. Es freut mich für alle Kolleginnen und Kollegen, die an Planung, Entwicklung, Fertigung, Vermarktung und Vertrieb des Multi Frame beteiligt sind, dass die Jury diese wegweisende Entwicklung anerkannt hat.“

Der German Innovation Award wird vom Rat für Formgebung verliehen. Das Gremium agiert seit 1953 als weltweit führendes Kompetenzzentrum für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Marke und Innovation. Der Rat zeichnet Produkte, Technologien und Dienstleistungen aus, die neue, innovative Wege gehen und Lösungen anbieten, die sich durch ihren Mehrwert für Nutzerinnen und Nutzer und die Umwelt hervorheben. In allen Industrien, auf allen Ebenen sind diese zukunftsprägenden Innovationen möglich – bei Branchenriesen ebenso wie bei Start-Ups.

Sehen den Systemansatz des BLANCO Multi Frame durch die Auszeichnung bestätigt: die Designer Marcel Moritz und Thomas Funke.

Quelle: BLANCO