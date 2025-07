GfMTrend feiert FUTURE FIFTY in Bremen

In der Hansestadt Bremen lautete das Motto vom 27. bis 29. Juni: „FUTURE FIFTY!“ Gefeiert wurde mit einem bunten und abwechslungsreichen Festprogramm inklusive Keynotes von Unternehmer Florian Kaps und CDU-Politikerin Caroline Bosbach, einem Casino-Abend, einer interaktiven Stadtrallye, zahlreichen Impulsen aus dem Verbandsleben und einer legendären All-White-Party im Lankenauer Höft.

Geschäftsführerin Monika Simon begrüßt die Gäste

Zum Auftakt in das Jubiläumsprogramm animierte GfMTrend-Geschäftsführerin Monika Simon mit einem Rückblick auf 50 Jahre bewegte Möbelhandelsgeschichte dazu, den Mut, die Leidenschaft und den besonderen Zusammenhalt, die den familiären Verband von Beginn an geprägt haben, auch in Zukunft zu bewahren. „Der besondere Zusammenhalt wird uns auch in den nächsten 50 Jahren tragen, wenn wir uns den Herausforderungen gemeinsam und geschlossen stellen.“

Solides Fundament und viele Werbeimpulse

Die inzwischen 700 Gesellschafter bauen zum Jubiläum auf einem stabilen Zahlenfundament auf: Im laufenden Jahr liegt der Verband bis Mitte Juni mit einem Plus von einem Prozent gut im Rennen. „Die Trendwende ist geschafft“, erklärte Monika Simon. Im Küchensegment sieht es aktuell sogar besonders erfreulich aus, zumal ab 1. August Björn Huhnold als neuer Produktmanager mit 23 Jahren Erfahrung bei Segmüller nach Neustadt an der Donau wechselt. Für die zweite Jahreshälfte verspricht sich das GfMTrend-Management in allen Segmenten zusätzlichen Schwung, nicht zuletzt dank geplanter Jubiläumsaktionen mit Partnern aus der Industrie wie Nobilia, Schock, Bosch und Burger/Bauformat. Im Polstersegment läuft es u.a. mit Ponsel und DFM aktuell ebenfalls sehr gut. In Zusammenarbeit mit Steinpol wurde ein Jubiläumsmodell entwickelt, das den Gesellschaftern live auf der Bühne präsentiert wurde und mit Bestseller-Design und zahlreichen Funktionen für Umsatz sorgen wird.

Neue Lieferanten und Differenzierung

In einer Talkrunde stellten die Produktmanager Josef Palgen und Michael Liß neue Lieferanten in nahezu allen Bereichen vor. Angesichts der Verschiebungen auf Anbieterseite ist der GfMTrend-Einkauf derzeit besonders agil und bindet neue und aussichtsreiche Hersteller an den Verband. „Wir müssen uns gegenüber der Großfläche mit exklusiven, wertigen Modellen noch stärker differenzieren“, betonte Monika Simon. Auch im Bereich Gartenmöbel gibt es positive Entwicklungen – die Kollektionen führender Lieferanten zählen inzwischen zum GfMTrend-Portfolio, was sich dementsprechend im Wachstum des Warengruppenanteils bemerkbar macht.

Danke an die Lieferanten im Zuge der 50-Jahr Feier

Einzigartige Verbandsstruktur

Das Beiratsmitglied Arnd Meyer (Möbelmeyer) und der Delegiertenvertreter Ralf Tenbeck (Möbel Kerkfeld) erinnerten die Gesellschafter daran, wie einzigartig die Struktur des GfMTrend-Verbands ist. „Wir sind Eigentümer eines ausgewogenen, gesunden, lebendigen Verbands und stellen jeden Tag unter Beweis, was den mittelständischen Möbelhandel stark macht“, erklärte Tenbeck. Meyer ergänzte: „Im Wettbewerb sind wir gut aufgestellt: Wir punkten bei den Endkunden mit Beratung, Qualität und Chefbetreuung – das ist auf der Großfläche nicht in der Kombination zu bekommen.“

Digitalisierung: M-Connect und Impulstage

Ab 2026 sind erstmals fünf Impulstage geplant. Das Konzept: Die Mitarbeitenden aus der Zentrale kommen in die Regionen, um vor Ort Schulungen durchzuführen und den direkten Austausch zu fördern. Ein wichtiges Thema wird dabei das neue Tool M-Connect sein, das zusammen mit dem Technologiepartner Marcapo entwickelt wurde. Die lokale Marketing-Plattform ermöglicht es den Gesellschaftern, auf bis zu 40 Medienkanälen schnell, kostengünstig und CI-konform zu werben – von Online-Ads über Printanzeigen bis hin zu Social Media. „Ziel ist es, das Local Branding zu stärken und die Sichtbarkeit vor Ort zu erhöhen“, sagte Marcapo-Geschäftsführer Marc Vogt. Schon während der Veranstaltung meldeten sich mehr als 40 Gesellschafter für die Nutzung des Tools an. Einen weiteren Service gab es direkt auf der JHV, denn Monika Simon präsentierte den Gesellschaftern in Kooperation mit Trendfilter ein Trend-Update für 2026 mit vielen Beispielen im Hinblick auf Design, Materialien und Oberflächen.

Keynote: Gegentrend zum Digitalen

Keynote Speaker Florian „Doc“ Kaps (Supersense) zeigte, dass jeder Trend auch einen Gegentrend hervorruft. In einer digitalisierten Welt wächst die Sehnsucht nach dem Analogen – Kaps hat dies mit der Wiederbelebung von Polaroid („The Impossible Project“) erfolgreich umgesetzt. Erstaunliche Erkenntnis: Gerade die junge Generation von 18 bis 39 liebt das Polaroid ganz besonders. Ein ähnliches Phänomen ist bei Vinyl-Schallplatten zu beobachten. Hardware ist alles andere als out. Tradition auch nicht. Man muss beides nur pflegen. „Ich bitte Sie, Ihrem Gefühl zu vertrauen und das zu tun, was sie lieben“, so Kaps.

Nachwuchs übernimmt Verantwortung

Die GfMTrend-Ys haben diesen Rat längst befolgt. Maike Leitzgen (Möbel Leitzgen), Lukas Gärtner (Möbel Gärtner) und Sebastian Veh (Möbel Veh) zeigten im Namen der inzwischen mehr als 30 Nachwuchsunternehmer, was im ersten Jahr der neuen GfMTrend-Community alles erreicht wurde: Workshops, Konferenzen, Store-Checks und Exkursionen sorgten für lebendigen Austausch. „Jeder lernt von jedem und wir erhalten große Unterstützung aus der Zentrale. So bewegt sich was. Wir haben noch viel vor und freuen uns über weiteren Zuwachs“, so Leitzgen.

Der Nachwuchs bei GfMTrend

Politischer Impuls von Caroline Bosbach

Auch auf politischer Ebene setzte der Nachwuchs Akzente: Caroline Bosbach (CDU und Junger Wirtschaftsrat), Tochter von CDU-Legende Wolfgang Bosbach, die bei der letzten Wahl in den Bundestag gewählt worden ist und sich dort insbesondere für eine deutlichere Wirtschaftsperspektive starkmacht, rief zu einer Rückbesinnung auf: „Ich verstehe Politik als Dienstleistung für das Volk. Der Reformwille ist nicht nur in den letzten drei Jahren zu kurz gekommen, sondern schon zuvor. Die Wirtschaft muss im Zentrum von Politik stehen, denn das ist die Voraussetzung, dass der Staat die Mittel zur Verfügung hat, um die soziale Gerechtigkeit zum Beispiel durch Transferleistungen aufrechterhalten zu können.“ Damit sprach sie den vielen Familienunternehmen im GfMTrend-Verband aus der Seele.

Auszeichnungen für langjährige Mitglieder

Tradition und Werteverbundenheit wurden großgeschrieben mit der Verleihung der Ehrennadeln. Die Auszeichnung für 10 Jahre Mitgliedschaft erhielt wir-Tischler Stefan Gass. Goldene Ehrennadeln für 40 Jahre Zugehörigkeit gingen gleich an eine ganze Reihe von treuen Gesellschaftern: Möbel Behnke (Radevormwald), Möbel Gärtner (Viernheim), Möbel Herten (Langerwehe), Möbel Kemper (Garrel), Möbel Kramer (Kalletal), Möbel Krug (Kolbermoor) und Möbel Leitzgen (Neumagen-Drohn).

Ehrung von langjährigen Mitgliedern

Grußworte und Verabschiedung

Grußworte zum Jubiläum sprachen unter anderem Heidrun Brinkmeyer (Ballerina Küchen) – GfMTrend war lange Zeit der einzige Verband, mit dem Ballerina zusammenarbeitete –, Volker Irle (AMK) und Andreas Diepold (Bosch Hausgeräte). Emotional wurde es bei der Verabschiedung von Joachim Herrmann als Geschäftsführer, der mit zahlreichen Videobotschaften und einer Lobrede von Jürgen Merkelbach (Ex-Femira & Wiemann) gefeiert wurde. In neuer Rolle gibt es für Herrmann im Verband allerdings einen „Neuanfang“ – er wurde einstimmig in den Beirat gewählt.

Joachim Herrmann

Gemeinschaft(lich) feiern

Auch der Spaß und die gemeinsamen Feierlichkeiten kamen in Bremen bei einem so großen Jubiläum selbstverständlich nicht zu kurz. Eine interaktive Stadtrallye führte zu den Sehenswürdigkeiten der Hansestadt. der Casino-Abend war ein Highlight – getoppt nur von der All-White-Party im Lankenauer Höft, einer spektakulären Event-Location an der Weser. Für alle, die nach den drei Tagen aus Bremen nach Hause fuhren, stand fest: Das 50-jährige Jubiläum hat den Verband noch enger zusammengeschweißt.

Ausgelassene Stimmung bei der Jubiläumsveranstaltung

Weitere Informationen finden Sie unter www.gfm-trend.de

Quelle: GfMTrend