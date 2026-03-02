Global vernetzt: Rund 2.000 Aussteller treffen sich auf der Light + Building 2026

Vom 8. bis 13. März lädt die Light + Building die gesamte Licht- und Gebäudetechnikbranche nach Frankfurt ein. Rund 2.000 Aussteller sind dieses Jahr dabei, darunter große Keyplayer, Erstaussteller und Start-ups. Der Anteil aus dem Ausland liegt bei 75 Prozent. Neben Deutschland sind die am stärksten vertretenen Ausstellernationen China, Italien, Türkei, Polen, Spanien, Niederlande, Frankreich, Österreich und Großbritannien.

„Wir gehen mit viel Energie in den Countdown zur Light + Building und freuen uns über die starke Beteiligung namhafter Marktführer ebenso wie über neue Aussteller und Start-ups. Die internationale Präsenz und der Anmeldestand trotz anspruchsvoller Marktbedingungen unterstreichen die Relevanz der Messe. Die Light + Building ist der Ort, an dem zentrale Bedürfnisse der Branche sichtbar werden – vom Zusammenspiel energieeffizienter Technik, digitaler Vernetzung und Licht in all seinen Facetten bis hin zu Lösungen für hohe Bau- und Energiekosten, Fachkräftemangel und Sanierungsdruck. Hier werden aktuelle Herausforderungen aufgegriffen und zugleich zukunftsweisende Impulse gesetzt “ , so Steffen Larbig, Leiter Brandmanagement Light + Building.

Im Überblick: Aussteller aus dem Lichtbereich

Das Messegelände gliedert sich in das Ostgelände, das ausschließlich Lichtaussteller umfasst, und das Westgelände, wo neben Licht auch Aussteller aus der Elektrotechnik und Haus- und Gebäudeautomation vertreten sind. Der Anteil der Aussteller verteilt sich mit rund 60 Prozent auf den Lichtbereich und mit etwa 40 Prozent auf den Bereich Building.

Im Bereich “technisches Licht” präsentieren Aussteller Lösungen für Arbeitswelten, Bildungsstätten, Industrie sowie öffentliche Räume. Im Mittelpunkt stehen Effizienz, hohe Lichtqualität und normgerechte Planung. Die Hallen 3.0, 4.0, 4.1, 5.1 sowie das Forum bilden das Zentrum für funktionale und vernetzte Lichtlösungen.

In der Halle 3.0 sind Marktführer, wie AEC Illuminazione, BEGA, Brumberg, Glamox, Ledvance, Molto Luce, Normagrup, RZB, SG Armaturen, Simes und Zambelis vertreten. Die Halle 4.0 hält Lösungen für die Beleuchtung im urbanen Raum bereit. Gezeigt werden Konzepte für Straßen, Plätze und öffentliche Außenbereiche, die Funktionalität, Nachhaltigkeit und gestalterische Qualität verbinden. Aussteller, wie Benito Urban, C. & G. Carandini, Elekro-Lumen, GMR Enlights, Leipziger Leuchten, Metalogalva, Norka und Ragni präsentieren hier ihre Innovationen. In der Halle 4.1 zeigen unter anderem Deko-Light, Dotlux, Lena Lighting, Radium Lampenwerk, Rutec Light ihre Produktlösungen. Halle 5.1. vereint Unternehmen wie Adolf Schuch, Lichtwerk und Regiolux, Ridi Leuchten, Signify, Trilux, Waldmann und XAL. Ergänzend stellen unter anderem Thorn, Tridonic und Zumtobel Group Deutschland im Forum ihre Neuheiten vor.

Die Not-, Sicherheits- und Spezialbeleuchtung mit Fokus auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Normenkonformität befindet sich ebenfalls in Halle 4.1. Mit dabei sind unter anderem Awex Rafal Stanuch, Fischer, GSYSTEMS, Inotec, Linergy, und RP-Technik.

Design und Lichtwirkung stehen im Mittelpunkt der Halle 3.1. Hier zeigen Aussteller Leuchten, die Architektur akzentuieren, Räume gestalten und Atmosphäre schaffen. Gestalterischer Anspruch und technische Innovation gehen dabei Hand in Hand. Vertreten sind hier beispielsweise Aussteller wie 3F Filippi, Ideal Lux, Kreon, Leds C4, Lightnet, Linea Light, Lival OY, Osvaldo Matos, Prolicht, Redo Group, Serien Lighting und Wangs Alliance Corporation.

Dekorative Design-Leuchten für private Wohnbereiche sowie für Hotellerie und Gastronomie zeigen in Halle 6 unter anderem Elstead Lighting, F.A.N. Europe Lighting, Nordlux, Nova Luce und Zambelis.

Komponenten für die Lichttechnik befinden sich in Halle 8, darunter sind Steuerungssysteme und intelligente Interfaces. Dort präsentieren Bender & Wirth, BJB, Casambi, Osram, TCI, Vossloh-Schwabe, und viele weitere, was es für die technologischen Grundlagen für vernetzte Lichtlösungen und smarte Gebäudeanwendungen braucht.

Die Asia Selection in den Hallen 10.1, 10.2 und 10.3 rundet das Angebot im Lichtbereich ab. Asiatische Aussteller präsentieren ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Der Geländeplan der Light + Building 2026 gibt einen Überblick über die verschiedenen Angebotsbereiche.

Building: Aussteller auf einen Blick

Die Hallen 9, 11 und 12 im Westgelände bündeln das Angebot aus Elektrotechnik, Haus- und Gebäudeautomation. So stehen Lösungen rund um Elektroinstallation, Ladeinfrastruktur und Energiemanagement auf den Hallenebenen 12.0 und 12.1 im Fokus. Ergänzt wird das Angebot durch Systeme für dezentrale Energieversorgung sowie durch Schaltgeräte, Kabel- und Photovoltaik-Komponenten. Die Aussteller zeigen, wie sich Energieflüsse intelligent steuern und erneuerbare Energien effizient integrieren lassen. Darunter sind ABB und Busch-Jaeger, Bals, Dehn, Doepke Schaltgeräte, Fränkische Rohrwerke, Gustav Hensel, Hager, Kaiser, KNX, Mennekes, Niedax, OBO Bettermann und SMA Solar.

Halle 11 zeigt auf beiden Ebenen Automatisierungsplattformen, Steuerungssysteme und vernetzte Energieverteilung. Der Schwerpunkt liegt hier auf (designorientierten) Elektroinstallationen, Netzwerktechnik und Gebäudeautomation für die Industrie. Dazu zählen Lösungen, die Transparenz schaffen, Prozesse automatisieren und Gebäude flexibel an unterschiedliche Nutzungsanforderungen anpassen. Marktführer, wie Albrecht Jung, Beckhoff, Eaton, Esylux, Gira Giersiepen, Legrand, Phoenix, Rittal, Schneider Electric, S. Siedle & Söhne, Siemens, Wago, Weidmüller und Wöhner präsentieren ihre Neuheiten für die Elektrotechnik sowie Haus- und Gebäudeautomation.

In der Halle 9 wird das Angebot rund um Elektrotechnik sowie Haus- und Gebäudeautomation gezielt um Sicherheitstechnik erweitert. Integrierte Lösungen, die Schutz, Komfort und Effizienz zusammenführen, werden unter anderem von BACnet/ Tema, Enocean, Dahua, Loy Tec, Moorgen, Thermokon und Woertz ausgestellt. Der Fokus liegt auf integrierten Systemen, die Komfort, Effizienz und Schutz verbinden und damit die Grundlage für intelligente und sichere Gebäude bilden.

Der Contactor der Light + Building zeigt tagesaktuell, welche Aussteller angemeldet sind: www.light-building.com/contactor

Die Veranstaltung Light + Building findet vom 8. bis 13. März 2026 in Frankfurt am Main statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.light-building.com

Quelle: Messe Frankfurt