Globaler Branchenindex geht in die zweite Runde: Zwischen KI-Potenzial und geopolitischem Druck

Bereits auf den Compass Talks 2026 machte Keynote Speakerin Sharon Gai deutlich, wie dynamisch sich künstliche Intelligenz weiterentwickelt: „Die KI, die wir heute nutzen, ist die schlechteste KI-Version, die wir jemals haben werden.“ Entsprechend groß ist der Handlungsdruck für die Branche. „KI ist ein absoluter Game Changer“, so Leopold Grupp, Geschäftsführer von Stölzle Lausitz. „Für viele Unternehmen wird KI zu einem wichtigen Werkzeug, um mit steigendem Kosten- und Margendruck umzugehen.“ Gleichzeitig stellte sich im Austausch mit Branchenvertreter*innen eine zentrale Frage: Nutzt die Konsumgüterbranche das Potenzial von KI bereits konsequent genug – oder bremsen Unsicherheit, Regulierung und fehlende Ressourcen die Transformation?

In ihrer Keynote auf den Compass Talks im Februar machte Sharon Gai, international gefragte Expertin für Künstliche Intelligenz und Innovation, deutlich: Die Konsumgüterbranche darf das KI-Potenzial nicht verpassen. Foto: Messe Frankfurt / Thomas Fedra

Dass viele Unternehmen aktuell noch von anderen Herausforderungen getrieben werden, zeigte bereits die erste Erhebungswelle des Branchenindex: Nur 4 Prozent der Aussteller und 11 Prozent der Besucher stuften den Einsatz von KI bislang als zentrale Herausforderung für das eigene Unternehmen ein. Genau hier setzt die zweite Erhebungswelle des Branchenindex für die Konsumgütermärkte der Ambiente, Christmasworld und Creativeworld an.

Nach der erfolgreichen Premiere Anfang 2026 werden erneut Hersteller und Handel weltweit zu wirtschaftlicher Lage, Geschäftserwartungen und aktuellen Marktentwicklungen befragt. Im Fokus der neuen Erhebung stehen insbesondere: der Einsatz und die Nutzung von Künstlicher Intelligenz, Zollpolitik und Regulierung sowie Sourcing und Lieferketten.

Jetzt an der aktuellen Befragungsrunde teilnehmen!

Der Branchenindex liefert ein internationales Stimmungs- und Trendbarometer der Konsumgüterbranche und macht sichtbar, wie Unternehmen weltweit auf die aktuellen Transformationsprozesse reagieren. Bereits die erste Erhebung mit Teilnehmer*innen aus über 60 Ländern zeigte: Die Branche sieht große Chancen in technologischer Innovation, gleichzeitig prägen Unsicherheit und hoher Anpassungsdruck die Märkte.

Die weltweite Befragung startet ab 27. Mai 2026 und läuft über vier Wochen. Hier geht es zur Teilnahme. Die Ergebnisse werden im September 2026 im Rahmen der Auftaktkommunikation zur Ambiente, Christmasworld und Creativeworld 2027 veröffentlicht.

Über den Branchenindex

Für die erste Erhebungswelle des Branchenindex des IFH KÖLN und der Messe Frankfurt wurden von Dezember 2025 bis Januar 2026 insgesamt 945 Aussteller und Besucher*innen der Messe Frankfurt aus mehr als 60 Ländern befragt. Ziel ist es, relevante Entwicklungen, Stimmungen und Trends in den Konsumgütersegmenten der Ambiente, Christmasworld und Creativeworld frühzeitig zu identifizieren und Unternehmen eine datengestützte Grundlage für strategische Entscheidungen bereitzustellen.

Zu den betrachteten Konsumgütersegmenten gehören unter anderem: GPK/Hausrat, Elektrokleingeräte, Wohnleuchten, Kleinmöbel, Gartenausstattung/-dekoration, PBS-Artikel, Lederwaren & Accessoires, Basteln & Kreatives Gestalten, Malen & Zeichnen, Graffiti & Street Art, Handarbeiten & Textiles Gestalten, Weihnachtsartikel, Kerzen, Gestecke, Kränze, Kunst- und Trockenblumen, Festartikel.

Der erste Branchenindex kann hier heruntergeladen werden. Mehr über das IFH KÖLN unter: www.ifhkoeln.de

Nächste Messetermine

Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden 2027 Ende Januar auf dem Frankfurter Messegelände statt. Den Auftakt bilden erneut die Compass Talks am Vortag, dem 28. Januar 2027.

Ambiente/Christmasworld: 29. Januar bis 2. Februar 2027 Creativeworld: 29. Januar bis 1. Februar 2027

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com I www.christmasworld.messefrankfurt.com I www.creativeworld.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt