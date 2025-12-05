Globaler Marktüberblick: Carpets & Rugs stärkt Teppichbranche mit Trends, Expertise und erweitertem Produktportfolio

Erstmals runden hochwertige Unikate das globale Angebot ab. Damit liefert die Heimtextil einen umfassenden Marktüberblick über alle Herstellungstechniken und Vertriebskanäle der Teppichindustrie hinweg. Das neue Areal Future Floor schafft erstmals ein kuratiertes Forum für Trends, Wissenstransfer und Businesspotenziale maßgeschneidert für die Branche.

Carpets & Rugs präsentiert sich zur Heimtextil 2026 erstmals auf vier Hallenebenen – und damit so vielfältig wie nie zuvor. Vom 13. bis 16. Januar ist Frankfurt erneut Treffpunkt der weltweiten Teppichbranche. Neben den etablierten Marktführern im Bereich maschinen- und handgewebter Teppiche bietet Carpets & Rugs 2026 ein exklusives Angebot an hochwertigen Unikaten. Hersteller wie ABC Italia, Le Cadeau Berbere, North Carpet, Rezas Rugs und Satar Carpet sowie ein Gemeinschaftsstand der Trade Development Authority of Pakistan (TDAP) zeigen handverlesene Einzelstücke, die traditionelles Handwerk mit modernem Design verbinden. Einkäufer*innen und Entscheider*innen aus (Innen-)Architektur, Design, Objektgeschäft, Handel und Industrie profitieren von einem noch umfangreicheren Angebot an textilen Bodenlösungen für ihre Projekte – von maschinengewebten und handgeknüpften Qualitäten, über volumenstarke Anbieter bis hin zu internationalen Pavillons.

„Die Branche zeigt sich geschlossen in Frankfurt und reagiert auf die herausfordernde Marktlage innovationsstark – in Design, Handwerkskunst und Marktentwicklung. 2026 rückt Carpets & Rugs die Expertise der Teppich-Community mit einem zugeschnittenen Rahmenprogramm noch stärker in den Fokus. Zusätzlich erweitern handgeknüpfte Teppiche das Produktportfolio. Damit eröffnet die Heimtextil ein zukunftsorientiertes Angebot für alle Branchenteilnehmenden – und festigt ihre Rolle als wichtigster globaler Teppich-Hub“, so Bettina Bär, Director Heimtextil.

Future Floor: Innovationen, Know-how und Teppichtrends

Das neue Areal in Halle 12.0 ist der Treffpunkt für alle, die im Bereich textiler Bodenbeläge am Puls der Zeit bleiben möchten. Future Floor bietet ein zugeschnittenes Programm für die Teppichbranche – mit Inspiration, Fachvorträgen, geführten Touren und Networking-Formaten. Eine kuratierte Sonderschau inszeniert innovative Ausstellerprodukte, neue Designs und nachhaltige Materiallösungen. Die hochkarätigen Vorträge im angrenzenden Talk Spot beleuchten aktuelle Trends, Technologien und geschäftsfördernde Zukunftsthemen der Branche.

Unter den Partnern des Areals sind renommierte Stimmen aus Design, Architektur und Medien – darunter ahgz, Architonic, bdia, brandherm + krumrey, Cover Magazine, Nomad, Oeko-Tex und world-architects. Zu den Highlights zählen das Panel von Architonic mit den Ausstellern Golze, Paulig und Oriental Weavers zum traditionellen Teppichhandwerk und globaler Produktion, der Vortrag von Jutta Werner (Nomad) zum ethischen Teppichdesign, Architekt Andreas Jacob (brandherm + krumrey) mit Impulsen zur ganzheitlichen Raumgestaltung und Lucy Upward (Cover Magazine) mit Trends und Techniken rund um handgewebte Teppiche. Besucher*innen können sich auf den Live-Talk von Stardesignerin Patricia Urquiola zur immersiven Installation „among-all“ freuen. Die Expert*innen der Designplattform Alcova spannen zudem in täglichen Talks und Tours zu den Heimtextil Trends 26/27 den Bogen zwischen Handwerk und KI. Das gesamte Programm ist online im Eventkalender zu finden.

Die Heimtextil findet vom 13. bis 16. Januar 2026 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt/Pietro Sutera.