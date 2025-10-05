GRASS erweitert Plattformkonzept mit innovativer 30-kg-Führung Dynaneo

GRASS hat eine konsequente Plattformstrategie für sein gesamtes Produktportfolio entwickelt, um einerseits den Ansprüchen der Kunden an Individualität und andererseits den damit einhergehenden Herausforderungen an die Möbelindustrie gerecht zu werden. Jüngstes Beispiel dafür ist die Einführung von Dynaneo. Damit wird das bewährte Bewegungs-System Dynapro um eine Variante bereichert, die gleichzeitig Qualität und Individualität sowie eine kostenbewusste Produktion ermöglicht.

Dynaneo ist die perfekte Ergänzung zur Unterflurführung Dynapro – und sie ermöglicht durch ihr innovatives Führungskonzept maximale Stabilität bei bis zu 30 kg Tragkraft. Möbelhersteller können sie hervorragend als Einstieg in die Welt der kompromisslosen Qualität von Dynapro nutzen, jederzeit auf Dynapro umsteigen oder beide Systeme kombinieren – ohne Produktionsprozesse umstellen zu müssen. Dabei ist Dynaneo mit einer Tragkraft von 30 kg perfekt für den Wohnbereich und für preissensible Märkte geeignet. Hochwertige Kunststoffrollen und eine neuentwickelte Mittelschiene sorgen für hohe Laufruhe und maximale Stabilität. In Kombination mit der bewährten Soft-close-Dämpfungstechnologie und den geringen Auszugskräften bietet Dynaneo die bestmögliche Performance im mittleren Einstiegssegment. Dynaneo lässt sich wahlweise als Voll- oder als Teilauszug montieren. In beiden Fällen kann zwischen Soft-close oder Tipmatic-Funktion gewählt werden. Dank Aufschiebemontage ist die Installation denkbar einfach. Die Tipmatic-Version wird ab 2026 verfügbar sein.

Während Dynaneo die Plattform für das Einstiegssegment erweitert, bleibt der Klassiker Dynapro der Maßstab für Führungs-Systeme. GRASS hat damit ein ganzheitliches Sortiment an Schubladenführungen in allen gängigen Nennlängen und mit bis zu 70 kg Tragkraft im Angebot. Dass die Führungs-Systeme nicht nur Holzschubladen schwebeleicht bewegen, sondern vor allem auch mit den Metallschubkästen der Systeme Vionaro V8 und Vionaro V13 kompatibel sind, basiert ebenfalls auf dem Plattformgedanken, der für jede Anwendung die optimale Bewegungslösung garantiert.

Besuchen Sie Grass auf der SICAM in Pordenone in Halle: 1 – Stand A10/B11

Weitere Details finden Sie unter www.grass.eu

Quelle: Grass