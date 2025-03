GRASS: Handelsstart Vionaro V8 & Dynaneo erweitert Plattformkonzept

Vionaro V8 ist die jüngste Erfolgsgeschichte aus dem Hause GRASS: Nach dem verdeckten Scharnier und dem doppelwandigen Schubkasten hat der Spezialist für Bewegungs-Systeme mit Vionaro V8 Slim Drawer System die schmalste Stahlzarge der Welt entwickelt und bewiesen, dass eine Schubkastenzarge auf 8 Millimeter reduziert und wirtschaftlich produziert werden kann. Ein Vorhaben, das bis zur Entwicklung von V8 undenkbar war.

„Technologischer Fortschritt bedeutet, Grenzen zu verschieben“, sagt Andreas Marosch, Marketingleiter von GRASS. „Dünner kann man eine Schubkastenzarge nicht machen.“

Jetzt auch für den Handel optimiert

Und so geht die Erfolgsgeschichte der revolutionären Zarge weiter: Vionaro V8 erfreut sich bei Verarbeitern höchster Beliebtheit und wird ab Mai im ausgesuchten Handel im Standardsortiment geführt. Jetzt hat GRASS das System weiter für den Beschläge-Fachhandel und das Tischler-Handwerk optimiert. Neben einer praktischen Set-Verpackung gibt es einen neuen V8-Handelskatalog, der das gesamte Sortiment attraktiv gestaltet abbildet. Wer Vionaro V8 verarbeiten möchte, erhält ebenfalls bestmögliche Hilfen: Eine den Bedürfnissen der Zielgruppe angepasste Verarbeitungstechnik garantiert einfaches Handling für kleine und mittlere Betriebe. Damit die Installation auch ohne Vorkenntnisse gelingt, unterstützt GRASS seine Kunden mit verschiedenen Anleitungen und Montagevideos, die alle wichtigen Details zum Thema auf den Punkt bringen. Bei Holzrückwänden haben Kunden nun die Wahl: Sie können diese mit 16 mm oder 8 mm realisieren – wobei die Variante mit der aufgesetzten 16-mm-Holzrückwand, in Verbindung mit den angepassten Zuschnittmaßen, bei der manuellen Verarbeitung Vorteile bringt. So ist Vionaro V8 für Schreinereien oder Möbelmanufakturen ebenso interessant wie für die Industrie.

Mit der Erweiterung Dynaneo im Segment der Unterflur-Führungen setzt der Spezialist für Bewegungs-Systeme den konsequenten Ausbau des Plattformkonzepts fort und bietet seinen Kunden vielseitige Lösungen für unterschiedliche Anforderungen.

Harmonie im Möbel und darüber hinaus

Mit Vionaro V8 bietet GRASS die perfekte Lösung, um Küchen-, Bad- und Wohnmöbel mit dem gleichen Bewegungs-System auszustatten. Das puristische Design lässt Vionaro V8 zum Bindeglied zwischen den einzelnen Wohnbereichen werden – und ermöglicht dabei eine optimale Stauraumnutzung. Denn: „Je weniger Raum die Technik einnimmt, desto mehr bleibt für das Staugut“, sagt Andreas Marosch. Zarge, Rückwand, Innenfront – alle Einzelteile sind lediglich 8 Millimeter schmal und bieten zusammen nicht nur bis zu 16 Prozent zusätzlichen Stauraum, sondern verleihen dem Inneren des Möbels auf diese Weise eine konsequent minimalistische Eleganz. „Vionaro V8 ist eine Erfahrung für die Sinne. Der Verzicht auf alles Überflüssige verleiht Vionaro V8 eine atemberaubende Schlichtheit. Seine klare, monolithische Form wird die Zeiten und Trends überdauern“, so Andreas Marosch weiter. Das erkannte auch die Jury des German Design Award 2022 an, als GRASS für die damalige Weltneuheit Vionaro V8 in der Kategorie „Furniture“ prämiert wurde.

GRASS Dynaneo Laufwagen

Für das perfekte Bewegungserlebnis sorgt dabei eine millionenfach bewährte Technologie: Unter dem Vionaro V8-Schubkasten gewährleistet das Führungs-System Dynapro exzellente Laufeigenschaften, präzise Bewegungen und hohe Stabilität. Dank seiner mechanisch synchronisierten Führungsschienen sind störende Geräusche ebenso wie Widerstände ausgeschlossen. Dynapro gehört zu den weltweit erfolgreichsten Unterflur-Führungen für Vollauszüge und lässt sich in unterschiedlichen Varianten nutzen: mit integriertem Dämpfungs-System Soft-close etwa oder als grifflose Anwendung Tipmatic Soft-close.

GRASS Dynaneo Schubkasten

Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten

Das Vionaro V8 Slim Drawer System ist in fünf Zargenhöhen erhältlich: vom Herdschubkasten bis zum 250-mm-Auszug. Bei den Auszugsoptionen sticht besonders die hohe Glaszarge hervor, die nur von Zarge und Reling gefasst wird und so ganz ohne zusätzliche Front- und Rückwandhalter auskommt. Mit verschiedenen Ergänzungen und Designoptionen lässt sich das Slim Drawer System weiter individualisieren. Sonderanwendungen für Hochschränke oder Spülenauszüge runden das Portfolio ab. Wird eine Lösung für überbreite Schubkästen gesucht, bietet die Bodenmontage von Dynapro dabei eine ausreichend hohe Stabilität.

Nachhaltigkeit mitgedacht

Von Anfang an hat GRASS bei der Entwicklung von Vionaro V8 das Thema Nachhaltigkeit mitgedacht. So ist das System die weltweit einzige Stahlzarge, die gänzlich ohne Kunststoffelemente auskommt. Alle Bauteile werden mittels modernster Laserschweißtechnik miteinander verbunden. Das schafft höchste Stabilität und Langlebigkeit und garantiert eine fast hundertprozentige Recyclingquote. „Vionaro V8 ist wirklich eine Revolution des Schubkastens“, fasst Andreas Marosch zusammen. „Wer nach einem Schubkasten sucht, der ein luxuriöses Bewegungserlebnis und einen zeitlosen Designcharakter bietet, bekommt mit Vionaro V8 ein Produkt, das für die nächste Dekade den State of the Art prägen wird.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.grass.eu

Quelle: GRASS