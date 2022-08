GRASS und CEO Albert Trebo gehen getrennte Wege

In den vergangenen vier Jahren hat CEO Albert Trebo die GRASS-Gruppe gemeinsam mit dem Management erfolgreich durch herausfordernde Zeiten geführt und die Weichen für weiteres Unternehmenswachstum gestellt. Unterschiedliche Auffassungen über die strategische Zukunftsausrichtung des international tätigen Herstellers innovativer Bewegungs-Systeme führten nun zur einvernehmlichen Trennung zwischen GRASS und Albert Trebo. Er verlässt das Unternehmen zum 31. August 2022. CFO Helmut Kainrad wird die Aufgaben von Albert Trebo übernehmen.

GRASS wird in den nächsten Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag in die Modernisierung der Produktionsstandorte und in die Entwicklung neuer Produkte investieren. Dabei bekennt sich das Unternehmen zum Standort Europa, investiert in die Zukunft und stellt sich als fortschrittliches, wettbewerbsfähiges Unternehmen auf. „Unsere Vorstellungen zur künftigen Ausrichtung der GRASS-Gruppe waren zu verschieden. Wir bedauern sehr, dass wir von nun an getrennte Wege gehen und wünschen Albert Trebo für seinen weiteren beruflichen Werdegang alles Gute“, erklärt Helmut Kainrad.

Anfang September 2018 hatte Albert Trebo die Position des CEO bei der Würth-Tochter übernommen und war insbesondere für die Bereiche Marketing und Vertrieb zuständig. Zum 31.08.2022 verlässt er in gegenseitigem Einvernehmen das Unternehmen.

Quelle: GRASS