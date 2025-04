GROHE auf der ISH 2025: Ein Meilenstein für „Pure Freude an Wasser“

Bijoy Mohan, Leader, LIXIL International, kommentiert: „Die große Beliebtheit der ISH unterstreicht die Schlüsselrolle der Sanitärbranche: Das Badezimmer hat sich in der modernen Gesellschaft zu einem zentralen Ort der Entspannung und des Wohlbefindens entwickelt, wodurch Wellnesslösungen ein wesentlicher Bestandteil des modernen Baddesigns werden. Gleichzeitig bleibt Nachhaltigkeit eine der dringendsten Herausforderungen unserer Branche. Lösungen, die Wasser und Energie sparen, sind elementar für eine verantwortungsbewusste Zukunft. Selbst in einem herausfordernden Markt beleben wir die Branche mit zukunftsweisenden Innovationen wie GROHE Purefoam und dem GROHE Rapido Heat Recovery Duschsystem und setzen neue Maßstäbe für moderne Duscherlebnisse. Zudem möchten wir Installateur:innen verstärkt mit maßgeschneiderten Services und Lösungen unterstützen. Ihr Handwerk ist von unschätzbarer Bedeutung, um unsere Produkte zum Leben zu erwecken. Die überwältigend positive Resonanz auf der ISH bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind – wir liefern nicht nur Produkte, sondern relevante Lösungen, die die Zukunft von ‚Pure Freude an Wasser‘ gestalten.“

Drei GROHE Produkthighlights der ISH 2025

Europa-Premiere der ersten GROHE Schaumdusche: Eine der Hauptattraktionen am GROHE Messestand war GROHE Purefoam, eine innovative Schaumduschen-Technologie, die das Duscherlebnis auf ein neues Level hebt. Indem der Körper in weichen, warmen Schaum gehüllt wird, bietet Purefoam eine völlig neue multisensorische Erfahrung und markiert GROHEs Vorstoß auf den europäischen Selfcare- und Wellness-Markt. Ressourcenverbrauch neu gedacht: Im Rahmen ihres kontinuierlichen Engagements für Wasser- und Energieeinsparung stellte GROHE die Rapido Heat Recovery Produktlösung vor. Das Unterputz-Duschsystem nutzt die Abwärme des Abwassers, um das kalte Zulaufwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch erheblich gesenkt, während gleichzeitig ein angenehmes Duscherlebnis erhalten bleibt. Diese Innovation unterstreicht GROHEs Engagement für Nachhaltigkeit und die Philosophie von „Pure Freude an Wasser“: Ein verantwortungsvoller Umgang mit Wasser für zukünftige Generationen – ohne Komfort- oder Designeinbußen. GROHE Farbe des Jahres 2025: GROHEs verbraucherzentrierter Ansatz basiert auf langjährigen Insights und direktem Austausch mit Kund:innen. Die ISH 2025 bot die perfekte Plattform, um mit wichtigen Partnern in Kontakt zu treten und wertvolles Feedback zu sammeln. Angesichts des zunehmenden Trends zur Individualisierung lud GROHE die Besucher:innen dazu ein, die GROHE Farbe des Jahres 2025 zu wählen, die später in diesem Jahr als Limited Edition eingeführt wird. Aus vier Farboptionen wurde die Gewinnerfarbe „Concrete“ gewählt – ein eleganter, neutraler Ton, der sich nahtlos in moderne Innenräume einfügt und GROHEs zeitlose Farbpalette erweitert.

Zusätzlich zu seinem umfangreichen Produktportfolio bietet GROHE eine Reihe praktischer Services, um Installateur:innen bestmöglich zu unterstützen und ihren Arbeitsalltag zu erleichtern: Das GROHE+ Partnerprogramm bietet schnellen Zugang zu Produktinformationen, die Möglichkeit Garantieverlängerungen auszusprechen und weitere attraktive Anreize in einer praktischen App, die nun auch in Deutschland verfügbar ist.

Auch bei den GROHE Ersatzteilen gibt es Neuerungen: Um die Reparaturfähigkeit zu verbessern, stellt GROHE Ersatzteile bis zu 15 Jahre lang bereit und gewährleistet in ausgewählten europäischen Regionen eine schnelle Lieferung innerhalb von 48 Stunden für Garantie- und Servicefälle. Darüber hinaus hilft die GROHE Product Finder-App Fachkräften, Armaturen mithilfe von KI-Technologie vor Ort schnell zu identifizieren und so Entscheidungsprozesse zu optimieren.

GROHEs Präsenz auf der ISH 2025 war weit mehr als eine reine Produktausstellung. Sie war ein klares Bekenntnis: „Pure Freude an Wasser“ mit verbraucherzentrierten Lösungen zu bieten, die das Leben bereichern und die täglichen Wassererlebnisse verbessern – basierend auf außergewöhnlicher Qualität in Passform, Haptik und Verarbeitung, nutzerorientierter Technologie, ausgezeichnetem Design und nachhaltiger Ressourcennutzung. Das große Interesse und das begeisterte Feedback des Messepublikums bekräftigten die führende Rolle der Marke bei der Gestaltung der Zukunft von Bad- und Wassertechnologie.

Mehr Informationen gibt es in unserem neuen GROHE-Magazin „Water Enjoyment“

Erfahren Sie mehr unter www.lixil.com

Quelle: LIXIL