Grüße von Stefan Lohrberg zur spoga+gafa 2023

Die Vorfreude steigt – die größte Gartenlifestyle-Messe der Welt steht kurz bevor. Wir heißen rund 1500 Aussteller auf 230.000 Quadratmeter-Ausstellungsfläche und Besucher aus aller Welt herzlich willkommen. Vom 18. bis 20. Juni 2023 öffnet die spoga+gafa ihre Tore und verspricht noch größer und internationaler zu werden. Nach zehn Hallen im Jahr 2022, freuen Sie sich in nun vierzehn Hallen auf die aktuellen Trends der Grünen Branche, die neuesten Innovationen, die Rückkehr toller Marken von allen Kontinenten, ein Comeback der asiatischen Aussteller auf das Niveau von vor der Pandemie und natürlich auf ein großartiges Rahmenprogramm – all das erwartet Sie in Köln.

Mit dem Leitthema Social Gardens – Orte der Begegnung widmet sich die spoga+gafa 2023 Gärten, Balkonen, Terrassen und öffentlichen Grünflächen als Orte der Begegnung. Social Gardens beginnen dort, wo das Gärtnern, Pflanzen oder Relaxen im Freien zum sozialen Miteinander wird. Sie als Fachbesuchender haben die Möglichkeit, im Rahmen der Ausstellung, bei Talkrunden und Vorträgen sowie auf unseren Guided Tours neue Ideen und Inspiration für Ihr Business zu sammeln.

Wie gewohnt präsentiert Ihnen die spoga+gafa die Trends und Themen, die Handel, Hersteller und Verbraucher gleichermaßen bewegen. Dazu gehören vielseitig einsetzbare Outdoor-Möbel, Pflanzen, Substrate und Erden für eine nachhaltige Gartengestaltung, clevere Lösungen für Grill und BBQ sowie moderne Gartengeräte. Darüber hinaus können Sie auf die neuesten smarten Funktionen für den Garten gespannt sein. Mit verbesserten Apps lassen sich unter anderem Sonnenschutz, Bewässerung oder die Grilltemperatur über digitale Endgeräte steuern. Auf der spoga+gafa haben Sie die Möglichkeit, alle Neuheiten der Branche zu entdecken und ihr Potenzial für lebendige grüne Außenbereiche zu erkunden.

Auch im Grill-Bereich erwarten Sie spannende Neuheiten und Trends. Besonders freut uns, dass der gesamte BBQ-Bereich um ein gutes Drittel wächst. Damit ist die spoga+gafa wieder und weiter nicht nur die größte Gartenlifestyle-Messe der Welt, sondern auch die größte Grillmesse der Welt. BBQ-Erlebnisse für das urbane Umfeld, also klein, mobil und mit verschiedenen Hitze-Optionen, sind ebenso beliebt, wie komplette Outdoor-Küchen und stehen auf der weltgrößten Grillmesse im Fokus. Weitere Schwerpunkte bilden die Themen E-Grillen, Pelletgrillen, Plancha-Angebote, Keramikgrills und Nachhaltigkeit.

Der erste Messetag widmet sich auch in diesem Jahr ganz dem Gartenfachhandel: Neben Führungen in Gartencentern im Kölner Umland sowie über die Messe und über unsere POS Green Solution Island, steht um 17 Uhr noch die VDG Happy Hour am Stand des VDG (Verband Deutscher Garten-Center) im Boulevard Mitte 010 auf dem Programm. Sie schließt an die VDG Preisverleihung der FachGartenCenter an, die ebenfalls am VDG-Stand stattfindet. Zusätzlich finden fachhandelsspezifische Vorträge auf der spoga+gafa Bühne statt, bevor am frühen Abend auf den Rheinterrassen bei der 6 o´clock Prime BBQ Night gefeiert wird.

Traditionell organisiert der IVG, der Industrie Verband Garten e.V. am zweiten Messeabend in Halle 6 die IVG Gartenparty. Die Veranstaltung gibt Ausstellenden und Besuchern die Möglichkeit, Kontakte zu pflegen, Neuigkeiten auszutauschen und den Messetag gesellig ausklingen zu lassen. Jedes Jahr trifft sich hier das Who-is-Who der Branche.

Das Eventprogramm der spoga+gafa bietet mit dem Boulevard of Ideas und der Trendshow Outdoor Furniture, Decoration and BBQ einen umfassenden Überblick über Innovationen sowie Einblicke in aktuellen Herausforderungen der Branche.

Am letzten Messetag bietet der ab 14 Uhr stattfindende BHB-Garden Summit unter dem Motto „klimafit und voller Werte“ wieder fundierte Gartenthemen und ein spannendes Teilnehmerfeld auf der Bühne und im Auditorium.

Neben dem jährlichen Branchentreff in Köln bieten wir der Gartenlifestyle-Branche mit unserer neuen Matchmaking-Plattform spoga+gafa 365 nun auch eine virtuelle, ganzjährige Heimat. Hier erhalten Einkäufer und Lieferanten weltweit und ganzjährig umfangreiche Networking- und Matchmaking-Möglichkeiten. Schauen Sie online vorbei und nutzen Sie die spoga+gafa 365.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Stefan Lohrberg, Director spoga+gafa

Weitere Informationen finden Sie unter www.spogagafa.de

Quelle: Köln Messe