Häcker ist Sponsor der 33. Terra Wortmann Open

V.l.n.r.: Ralf Weber (Turnierdirektor Terra Wortmann Open), Christian Anwey (Leitung Marketing & Kommunikation Terra Wortmann Open), Jochen Finkemeier (Geschäftsführender Gesellschafter & CEO Häcker Küchen GmbH & Co. KG), Karin Padinger (Leitung Marketing & Innenarchitektur Häcker Küchen GmbH & Co. KG).

Regionales Event mit internationaler Reichweite

In Halle erwarten die Veranstalter im Laufe der Turnierwoche über 100.000 Besucher aus mehr als 50 Ländern. Auch das starke Teilnehmerfeld mit Größen der Weltrangliste wie Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Taylor Fritz oder Alexander Bublik sorgt dafür, dass das Turnier in über 150 Länder übertragen wird. Es wird als das ATP 500 Turnier mit dem besten Teilnehmerfeld gehandelt. Häcker ist als einer von 61 Partnern Teil der Terra Wortmann Open und wird sich vor Ort mit einer besonderen Eventfläche unter dem Motto „Serving Excellence – On Court & in the Kitchen“ als Marke präsentieren. Ziel ist nicht nur die Steigerung der Markenbekanntheit, sondern auch das Produkt Küche selbst für die Fans erlebbar zu machen. Geplant sind interaktive Aktionen für die Besucher, ein Gewinnspiel und Autogrammstunden mit Tennisspielern.

Als moderner Arbeitgeber mit über 1.800 Mitarbeitenden legt Häcker großen Wert auf Sport und Gesundheit. Neben regelmäßigen Gesundheitstagen und einer ausgewogenen Ernährung im Betriebsrestaurant engagiert sich das Unternehmen aktiv in der Förderung verschiedenster Sportgruppen.

Dieses klare Bekenntnis macht auch das Engagement bei den Terra Wortmann Open zu einem perfekten Baustein im Marketingmix von Häcker. „Sport hat bei Häcker einen hohen Stellenwert. Mit unserem Einsatz bei den Terra Wortmann Open erreichen wir eine breite Zielgruppe und profitieren gleichzeitig von einer starken nationalen und internationalen Sichtbarkeit unserer Marke. Daher ist es uns eine besondere Freude, die Terra Wortmann Open als Partner zu begleiten“, erklärt Karin Padinger, Leitung Marketing und Innenarchitektur.

Weitere Informationen zu Häcker finden Sie unter haecker-kuechen.com

Quelle: Häcker