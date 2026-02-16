Häcker Küchen: Geordnete Übergabe in der Vertriebsleitung Export Europa

Jörg Varnholt ist seit dem 1. Januar 2007 für Häcker Küchen tätig. Nach seiner Verantwortung für die Märkte Frankreich, Niederlande, Belgien und Luxemburg übernahm er 2017 die Leitung des Exportvertriebs Europa. In dieser Funktion entwickelte er die Marktbearbeitung in zahlreichen europäischen Ländern konsequent weiter und prägte über viele Jahre hinweg die Zusammenarbeit mit Handelspartnern und Kunden. Sein langjähriges Engagement sowie seine Marktkenntnis trugen wesentlich zur stabilen Position von Häcker Küchen im europäischen Ausland bei.

„Jörg Varnholt hat den europäischen Exportvertrieb von Häcker Küchen über viele Jahre hinweg entscheidend mitgestaltet. Für seinen Einsatz, seine Loyalität und seine Verdienste um die Entwicklung unserer europäischen Märkte möchte ich mich im Namen des gesamten Teams bei ihm ausdrücklich bedanken und wünsche ihm für seine berufliche Zukunft weiterhin alles Gute“, sagt Matthias Berens, Chief Sales Officer (CSO) von Häcker Küchen.

Strategische Weiterentwicklung des Vertriebs in Europa

Das geplante Ausscheiden von Jörg Varnholt erfolgt im Rahmen einer strategischen Weiterentwicklung der Vertriebsorganisation im europäischen Heimatmarkt. Nach dem Ausscheiden von Marcus Roth (Vertriebsleitung Deutschland & Österreich) Ende 2025 werden die beiden Vertriebsleitungspositionen Export Europa sowie Deutschland/Österreich neu zugeschnitten und nachbesetzt. Ziel ist es, die Verantwortung klarer zu strukturieren, die Marktbearbeitung weiter zu schärfen und das Wachstum auf dem eigenen Kontinent gezielt voranzutreiben.

Mit der Neuausrichtung unterstreicht Häcker Küchen die Bedeutung Europas als zentralen Absatzmarkt. Der Fokus liegt dabei auf einer noch stärkeren Präsenz vor Ort, kürzeren Entscheidungswegen und einem intensiveren Austausch mit Handelspartnern. Gleichzeitig soll die enge Verzahnung zwischen Vertrieb, Marketing und den regionalen Teams weiter ausgebaut werden.

Nahtloser Übergang und klare Ansprechpartner

Die Nachbesetzungen der beiden Vertriebsleitungspositionen sollen zeitnah erfolgen, um für Kunden, Partner und Mitarbeitende einen nahtlosen Übergang sicherzustellen. Während der Übergangsphase steht zusätzlich zum Häcker-Vertriebsteam unterstützend Thomas Klee, Vertriebsleiter Asien & Mittlerer Osten, zur Verfügung.

„Unser Anspruch ist Kontinuität – sowohl für unsere Handelspartner als auch für unsere Teams. Mit der Neuausrichtung der Vertriebsleitung schaffen wir die Voraussetzungen, um unsere europäische Marktposition weiter auszubauen und gleichzeitig die Nähe zu unseren Kunden noch stärker zu leben“, so Matthias Berens.

Mit der klaren Weiterentwicklung der Vertriebsstruktur setzt Häcker Küchen seinen eingeschlagenen Wachstumskurs im europäischen Heimatmarkt konsequent fort und verbindet dabei Erfahrung, Kontinuität und Zukunftsorientierung.

Matthias Berens und Jörg Varnholt

Quelle: Häcker