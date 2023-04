Häcker Küchen launcht klimaneutrale Direktlackfront

Um CO 2-Emissionen zu senken, wird die TOP SOFT Front regional produziert. Sie ist ein besonders nachhaltiges Produkt, denn Sie besteht zu 89 % aus nachwachsenden Materialien (Holz und Papier) und zu rund 70 % aus Holz aus Kreislaufwirtschaft. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien binden mehr CO 2 als im Produktionsprozess verursacht wird. Umweltfreundlich ist die Front auch aufgrund ihrer niedrigen Formaldehyd-Emissionswerte, die der neuesten E05-Norm der Chemikalien-Verbotsverordnung entsprechen.



Die matte Oberflächenbeschaffenheit der Front entsteht durch qualitativ hochwertigen Direktlack. Die so entstehende Frontoberfläche verfügt über Anti- Fingerprint-Eigenschaften und weist eine hohe Beständigkeit gegen Beschädigungen auf, etwa durch Hitze, Reinigungsmittel oder Flecken. Die sich daraus ergebende Langlebigkeit der Front trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen bei.

Die TOP SOFT Front ist mit einer extra schmalen Kante ausgestattet und ist in neun verschiedenen Farben (Polarweiß, Kristallweiß, Weiß, Crema-magnolie, Satin, Kaschmir, Perlgrau, Graphit und Schwarz) erhältlich. „Wir sind stolz darauf, mit der neuen Front TOP SOFT ein klimaneutral hergestelltes Produkt anbieten zu können, das mit seiner Anti-Fingerprint-Oberfläche nicht nur sehr pflegeleicht, sondern auch preislich attraktiv ist. Denn Nachhaltigkeit sollte kein Luxus sein“, so Michael Dittberner, Leiter der Abteilung Produktentwicklung und -management.

Häcker Top Soft Graphit

Quelle: Häcker Küchen