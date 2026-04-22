Häcker präsentiert in Mailand exklusive Küchendesigns in harmonischer Ästhetik

Spannendes Wechselspiel von Formen, Farben und Materialien

Dass Harmonie nicht nur aus der Verbindung von Gleichem entstehen kann, sondern auch aus einem spannenden Wechselspiel verschiedener Form- und Farbkombinationen sowie Materialien, das zeigt Häcker dieses Jahr dem internationalen Fachpublikum auf der EuroCucina. So harmoniert beispielsweise ein Deckenhimmel mit geschwungenen Stoffwellen perfekt mit sanft gerundeten Wangen aus hochwertigem Holzfurnier. Diese weichen, dynamischen Formen finden ihren Gegenpol in der rautenförmigen Geflechtstruktur der Standfassade, welche ihrerseits auf Materialstrukturen wie das Wiener Geflecht der grifflosen systemat-Front AV 6085-GL antwortet. Glas- und Metallic-Elemente sowie Naturstein ergänzen die ästhetische Materialvielfalt und schaffen einen Raum, in dem Vielfalt und Harmonie eins werden.

Die Ästhetik des Authentischen

Auf der EuroCucina demonstriert Häcker anhand dreier systemat‑Planungen die gestalterische Kraft authentischer Materialien. Mit der AV 6023-GL wird eine grifflose Holzfurnierfront in Nussbaum-elegant präsentiert, deren Rillenstruktur in Kombination mit der gebürsteten Holzfurnierfront AV 6088 besonders gut zur Geltung kommt. Ein prägendes Gestaltungsmerkmal bilden dabei die gerundeten Furnierwangen in Holzfurnier und Holzfurnier Rille: Sie schaffen harmonische Übergänge, betonen die Materialität und verleihen der Planung eine architektonische Ruhe.

Eine großzügige systemat‑Planung im Farbton Eiche‑elegant greift mit der Front AV 6085‑GL die Anmutung des Wiener Geflechts auf und stellt diese in einen spannenden Dialog mit dem modernen 10‑mm‑Rahmendesign der AV 6065. Sorgfältig verarbeitete Massivholzauszüge und bronzefarbene Griffe unterstreichen die authentische Eleganz dieser Küche, die ihren einladenden Holzlook konsequent bis ins Schrankinneren fortführt – mit dem Designkorpus in Feineiche-natur.

Einen charakterstarken Kontrast setzt die Steinfurnierküche AV 7030 im Farbton Black‑star: Sie kombiniert die wertige Haptik echten Steins mit zart schimmerndem Polymerglas in Carbon‑metallic (AV 5015) und überzeugt mit hochwertigen Sonderfeatures wie seitlich einschiebbaren Pocketdoors sowie edlen Akzenten in Black Chrome innerhalb der Vorratsschränke.

Harmonische Farbwelten

Auf dem Messestand treffen sanfte Töne aus dem Farbspektrum Sand-Beige auf Eiche- und Nussbaumfarben sowie auf weitere naturnahe Nuancen wie Sandgrau (AURA), Eiche-trüffelbraun (BALI) und Smaragdgrün (PORTO Selection-GL). Trendbewusste Farbhighlights – von den lebendigen Blautönen am Empfang und an der Bar über das wohnliche Orange-Rot der Lounge bis hin zum edlen Sideboard in Metalliclack Bronze – setzen gezielt Akzente und zeigen, wie vielfältig Harmonie interpretiert werden kann.

Transparente Highlights & technische Neuheiten

Wie Glaselemente mit ihrem transparenten Glanz die Wertigkeit von Küchendesigns weiter steigern, zeigt Häcker auf der EuroCucina mit eleganten Auszugs- und Schranklösungen. Die Glasausführung des filigranen Auszugssystems SLD verleiht der Steinfurnier-Küche AV 7030 Black-star einen leichten Akzent und unterstreicht die Hochwertigkeit der Planung. Im Ankleidezimmer wird die raumhohe Schrankwand in einem fein abgestimmten NCS‑Farbton durch einen Vitrinen‑Hochschrank ergänzt, der einen spannungsvollen Kontrast zur geschlossenen Fläche bildet und transparente Eleganz mit funktionaler Präzision verbindet.

Komfortable Beschlaglösungen für mehr Komfort

Mit weiterentwickelten technischen Lösungen schärft Häcker den Komfortanspruch moderner Küchen. Ein verbesserter Schwenkbeschlag für Küchengeräte ermöglicht es, Geräte wie Mixer oder Kochautomaten komfortabel aus dem Schrank auszuschwenken – platzsparend, intuitiv und perfekt in den Küchenalltag integriert. Ergänzt wird das Beschlagportfolio durch ein verdecktes Scharnier, das exklusiv bei Glasschränken mit Metallrahmentür zum Einsatz kommt. Es fügt sich dezent in das transparente Design der Vitrine ein und bewahrt deren klare, reduzierte Ästhetik. Gleichzeitig bietet es hohe Stabilität und präzise Funktion. Technik wird so zum gezielt eingesetzten Komfortfaktor und unterstreicht den Anspruch hochwertige Küchenlösungen, bei denen Funktionalität und gestalterische Harmonie nahtlos ineinandergreifen.

Weitere Informationen zu Häcker finden Sie unter haecker-kuechen.com

Quelle: Häcker Küchen