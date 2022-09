Haier Umfrage: Küchenfachhändler wollen selektive Auswahl bieten

Seit 2006 auf dem deutschen Markt vertreten, verfolgt Haier ein klares Ziel: sich in den Top 3 der europäischen Haus- und Elektrogerätehersteller zu etablieren. Dabei spielt hierzulande der spezialisierte Küchenfachhandel eine zentrale Rolle. Deshalb startete Haier eine Umfrage: Welche Vorstellungen und Ansprüche haben Fachhändler in einem Umfeld, das sich derzeit sehr dynamisch zeigt? Starke Nachfrage, angespannte Verfügbarkeitssituation und Mitarbeitermangel bestimmen den Takt – wie überzeugt ein Unternehmen den Fachhandel, eine zusätzliche Marke ins Portfolio aufzunehmen?

Das Headquarter von Haier Germany in München

Befragt wurden mehr als 100 deutsche mittelständische Küchenfachhändler, von denen die Mehrheit zwischen 6 und 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verzeichnen und von denen zwei Drittel auf einer Fläche von weniger als 500 Quadratmetern ausstellen. Ein wichtiger Fakt: 46 Prozent gaben an, mit vier bis fünf Marken im Bereich Elektrogeräte zu arbeiten. Kunden erhalten hier eine erlesene Auswahl, die versucht, sowohl den individuellen Ansprüchen als auch den finanziellen Möglich­keiten gerecht zu werden – ohne gleichzeitig zu überwältigen.

60 Prozent der Händler bevorzugen Multi-Brand-Unternehmen

Exklusiven Produktlinien sind die Händler dabei nicht abgeneigt, der Präsentation von freistehenden Geräten jedoch schon: Mehr als 70 Prozent lehnen diese aufgrund ihrer vorwiegend überschaubaren Ausstellungsflächen ab. Der Mehrheit der Händler ist es auch deshalb besonders wichtig, mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, die ein breit aufgestelltes, im besten Fall sogar ein Multi-Marken-Portfolio aufweisen.

Zukunftsweisend: Vernetzte Produkte, die mit dem Internet of Things (IoT) punkten, werden auch in deutschen Studios immer häufiger nachgefragt: Rund 40 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Kundschaft aktiv nach vernetzten Geräten sucht. Damit gewinnt das Herausstellungsmerkmal Konnektivität zusehends an Bedeutung – kaum überraschend, gehören smarte Haushaltsgeräte in innovativen Märkten, wie beispielsweise China und Japan, bereits zum Alltag.

Neuer Anbieter? Wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt!