HAILO auf der Internationalen Eisenwarenmesse 2026

Auf der internationalen Eisenwarenmesse in Köln erweitert HAILO in diesem Jahr seinen Fokus: Neben Leitern für Haushalt und Heimwerken richtet sich das Angebot nun auch auf professionelle Anwender. Im Mittelpunkt steht das neue Profileitern-Sortiment HAILO Master, das speziell für die Anforderungen von Handwerk und Industrie entwickelt wurde. Ebenfalls im Gepäck hat das Unternehmen mit dem roten Punkt das bewährte Outdoor-Leiterpodest HAILO LP Outdoor, das sich als sichere Lösung für Arbeiten auf unebenem Gelände etabliert hat.

Eine Erfindung prägt eine Branche

Beide Produktlösungen im Portfolio sind logische Entwicklungen aus der Geschichte des Unternehmens, denn Leitern nehmen in der Geschichte von HAILO eine besondere Stellung ein: 13 Jahre nach der Gründung, im Jahr 1960 erreichte das Unternehmen mit der Erfindung der ersten Haushaltsleiter aus Aluminium den entscheidenden Meilenstein. Bis dahin dominierten schwere, unhandliche Stahlkonstruktionen den Markt. Die Aluminium-Leiter machte das Steigen leichter, sicherer und komfortabler – und legte den Grundstein für die internationale Erfolgsgeschichte des Unternehmens.

Heute sind Leitern von HAILO aus dem privaten und gewerblichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Mit einer Markenbekanntheit von über 80 Prozent und der Marktführerschaft im Bereich Haushaltsleitern in Europa zählt HAILO zu den prägenden Akteuren der Branche.

Innovationskraft als Markenzeichen

Der Erfolg basiert nicht allein auf Qualität, sondern auf kontinuierlicher Weiterentwicklung. In den 1980er-Jahren setzte HAILO mit der ersten Sprossenleiter mit Niveauausgleich neue Maßstäbe – eine Idee, aus der später das bekannte LOT-System hervorging. Multifunktionsfüße, durchdachte Sicherheitsdetails und innovative Lösungen wie das Treppenpodest TP1 unterstreichen den Anspruch, konkrete Probleme im Arbeitsalltag zu lösen. Zahlreiche Auszeichnungen – von Prämierungen durch die Stiftung Warentest bis hin zu renommierten Design-Awards – bestätigen diesen Weg. HAILO steht seit Jahrzehnten für praxisnahe Innovationen, die Sicherheit und Komfort in den Mittelpunkt stellen.

Logische Konsequenz: HAILO Master für Profis

Mit dem neuen Sortiment HAILO Master überträgt HAILO seine jahrzehntelange Leiterkompetenz konsequent auf den professionellen Anwenderbereich. Während HAILO home & business im Haushaltssegment marktführend ist und der Geschäftsbereich HAILO Professional seit Jahren industrielle Steigtechniklösungen realisiert, vereint das neue Master-Programm beide Erfahrungswelten. Das Ergebnis ist ein durchdachtes Profileitern-Sortiment für den täglichen Einsatz in Handwerk, Industrie und Facility Management – und ist in all seinen Facetten auf der Eisenwarenmesse zu sehen.

Damit setzt HAILO seine Entwicklung konsequent fort: vom Pionier der Aluminium-Haushaltsleiter hin zum Anbieter leistungsstarker Steigtechniklösungen, die für Heimwerker genauso zielführend sind wie für Profis.

HAILO auf der Internationalen Eisenwarenmesse Köln vom 3. bis 6. März 2026 – Halle 3.2, Stand C040

Weitere Informationen finden Sie unter www.hailo.de

Quelle: HAILO