HAILO Einbautechnik: Mies übergibt an Müller

Martin Mies

Während seiner 32 Jahre bei HAILO war Martin Mies die letzten 11 Jahre als Bereichsleiter maßgeblich am Erfolg des Geschäftsbereichs Einbautechnik beteiligt. Zunächst war der Experte für internationale Vertriebsstrategien als Bereichsleiter des Geschäftsfeldes Konsumgüter bei HAILO aktiv. 2012 übernahm er die Verantwortung für die Einbautechnik. Mit dem Erreichen des 65. Lebensjahres wird Martin Mies in den Ruhestand treten und den Staffelstab an die nächste Generation weiterreichen.

„Wir können Martin Mies für seine Verdienste um HAILO nicht genug danken“, sagt Geschäftsführer Jörg Lindemann. „Unter seiner Leitung ist der Geschäftsbereich HAILO Einbautechnik kontinuierlich gewachsen. Herrn Mies wünsche ich im Namen des gesamten Unternehmens alles Gute – und freue mich, dass wir mit Stephan Müller einen würdigen Nachfolger gefunden haben.“

Stephan Müller ist seit eineinhalb Jahren als Exportleiter bei HAILO Einbautechnik aktiv. Der 54-Jährige ist ein langjähriger Branchenkenner mit viel Vertriebserfahrung im In- und Ausland. Seine berufliche Laufbahn begann bei Electrolux Professional in Herborn und führte über Zwischenstationen bei TEKA, PYRAMIS Deutschland und SCHOCK schließlich zurück in seine Heimat Mittelhessen. „Mit Stephan Müller konnten wir die vakante Position erneut aus eigenen Reihen besetzen“, so Jörg Lindemann. „Und mit ihm haben wir den richtigen Kollegen gefunden, um den erfolgreichen Weg von HAILO Einbautechnik fortzusetzen.“

Quelle: Hailo