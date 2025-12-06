Handel „happy“ mit 2. Adventsamstag: Weihnachtsgeschäft läuft weiterhin dynamisch

Nach einem erfolgreichen ersten Adventwochenende 2025, das die Erwartungen des heimischen Handels übertroffen hatte, war auch der heutige zweite Adventsamstag für die Branche ein Erfolg. Sowohl die Einkaufsstraßen als auch die Shoppingcenter meldeten ein solides Kundenaufkommen und dementsprechend gute Umsätze. Viele Menschen nutzten den kalten, aber trockenen Samstag für einen Bummel in den Stadt- und Ortskernen, vorzugsweise mit anschließendem Besuch bei einem Christkindlmarkt.

Besucherandrang: Kundenfrequenz fast auf Vorjahresniveau, Händler happy

„Laut der aktuellen Blitzumfrage des Handelsverbandes ist das zweite Adventwochenende für die österreichischen Geschäfte solide gelaufen. Im Schnitt lag die Kundenfrequenz in den heimischen Shoppingzentren und Einkaufsstraßen leicht unterhalb des Vorjahresniveaus, jedoch um bis zu 20% höher als 2023. Natürlich gibt es regionale und branchenspezifische Unterschiede, aber ein Großteil unserer Händler ist damit happy“ , berichtet Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands.

Zum Vergleich: Am ersten Adventsamstag waren vielerorts sogar Frequenzsteigerungen von bis zu 10% über dem Vorjahr verzeichnet worden – allerdings befeuert durch zahlreiche Black Friday- und Black Week-Angebote.

Große Erwartungen an den 8. Dezember („Maria Empfängnis“)

Andererseits: Nachdem heuer der 8. Dezember („Maria Empfängnis“) auf den Montag fällt, steht dem Handel im Vergleich mit 2024 ein zusätzlicher Tag zur Verfügung, der traditionell gerne zum X-Mas-Shopping genutzt wird. Am Marienfeiertag dürfen die Geschäfte von 10.00 bis 18.00 Uhr offenhalten, allerdings machen nicht alle Händler davon Gebrauch.

Das verlängerte Einkaufswochenende verteilt die Kundenfrequenz heuer auf zwei starke Tage. Für viele Handelsbranchen ist der 8. Dezember umsatzmäßig fast mit einem Einkaufssamstag vergleichbar, dementsprechend groß sind die Erwartungen.

Ballungszentren & Skigebiete: Handel profitiert von Adventmärkten & Ski-Openings

„An das großartige erste Adventwochenende, das mit dem Black Friday zusammengefallen ist, konnten wir heute nicht ganz anschließen – aber auch der zweite Einkaufssamstag war top. Vor allem in den österreichischen Ballungszentren wie der Wiener City oder Salzburg war der Besucherandrang stark. Viele Kundinnen und Kunden haben ihren Weihnachtseinkauf gleich mit einem Adventmarktbesuch kombiniert“, so Will. „In den heimischen Wintersport-Hochburgen Schladming, St. Anton und Obertauern sorgten Stars wie die Backstreet Boys, Edmund und Matakustik bei den Ski-Openings für tolle Stimmung. Diese Events befeuern auch die Konsumlaune.“

Weihnachtsshopping: Gutschein-Boom hält an, auch Spielwaren & Sport-Gadgets im Trend

Bei den Weihnachtsshopping-Trends zeichnet sich auch in der zweiten Woche eine starke Nachfrage nach Spielwaren, Sportausrüstung und Sport-Gadgets (z.B. Pulsuhren) ab. Am allerhäufigsten gekauft werden allerdings weiterhin Gutscheine.

So viele wie noch nie: Jeder Zweite schenkt heuer Gutscheine

„Der Gutschein-Boom hält an. Auch heuer werden Gutscheine am allerhäufigsten unter den heimischen Christbäumen liegen. 45% der Österreicherinnen und Österreicher werden zumindest einen Gutschein verschenken – so viele wie noch nie“, bestätigt Handelssprecher Rainer Will.