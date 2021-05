Handy-Signatur bequem von Zuhause über FinanzOnline aktivieren

Sie ist der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt und somit der digitale Ausweis im Netz. Um Zugang zu den Services des Öffentlichen Gesundheitsportals Österreichs unter elga.gv.at und damit zur Dokumentation der Corona-Schutzimpfungen im e-Impfpass zu erhalten, ist eine Aktivierung der Handy-Signatur notwendig. Diese kann – neben verschiedenen Registrierungsstellen – eigenständig und bequem von Zuhause aus über FinanzOnline erfolgen.

So kann die rechtsgültige elektronische Unterschrift (Handy-Signatur) bequem von Zuhause über FinanzOnline aktiviert werden:

Melden Sie sich mit Ihren FinanzOnline-Zugangsdaten an

Wählen Sie den Menüpunkt “Bürgerkarte/Handy-Signatur aktivieren”

Dauer: Sie erhalten binnen weniger Tage einen Bestätigungsbrief.

Vorteile im Überblick

Digitaler Ausweis im Internet

Dokumente komfortabel rechtsgültig elektronisch unterschreiben

Amtswege online erledigen und eServices der Wirtschaft und Verwaltung nutzen

Hoher Sicherheitsstandard und kostenfreie Nutzung

Voraussetzung ist ein Handy, das Short Message Service (SMS) empfangen kann (dies muss kein Smartphone sein), es muss eine österreichische oder deutsche SIM-Karte enthalten, es kann aber auch ein Wertkartentelefon sein.

Weitere Optionen zur Aktivierung der Handy-Signatur

Darüber hinaus gibt es mehrere weitere Optionen, um die Handy-Signatur gratis zu aktivieren. Dies kann durch die persönliche Registrierung bei einer Registrierungsstelle oder online über diverse Portale erfolgen:

Registrierungsstelle

Aktivieren kann man die Handy-Signatur in einer der Registrierungsstellen in ganz Österreich. Für die Registrierung ist in der Regel keine Voranmeldung erforderlich, notwendig sind jedoch ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis (z.B. Personalausweis oder Reisepass) und das Handy. Alle Infos unter: https://www.a-trust.at/registrierungsstellen/

Aktivierung mit bestehender Bürgerkarte bzw. Handy-Signatur

In nur wenigen Minuten können mit der eigenen bestehenden Bürgerkarte (z.B. noch gültige e-card als Bürgerkarte) die Handy-Signatur aktiviert oder eine weitere eigene Handy-Signatur freigeschaltet werden, wenn man mehr als ein Handy besitzt, das für die Handy-Signatur genutzt werden soll, oder wenn sich die eigene Rufnummer ändert und man daher eine neue Handy-Signatur benötigt.

Post.at

Über ein Online-Benutzerkonto der Österreichischen Post AG kann man die Handy-Signatur ebenso kostenlos aktivieren lassen. Die Registrierungsprozessschritte finden dazu finden sich unter dem Menüpunkt „Handy-Signatur“.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bmdw.gv.at

Quelle: BMDW