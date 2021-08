Hans-Strothoff-Platz feierlich eingeweiht

„Der heutige Tag soll nicht im Zeichen der Trauer stehen, sondern des freudigen Gedenkens“, mit diesen Worten begrüßte Jutta Strothoff gestern Nachmittag rund 80 Gäste zur feierlichen Einweihung des Hans-Strothoff-Platzes. Vor genau einem Jahr war der Firmengründer der MHK Group verstorben. Für sein vielfältiges Engagement ehrten ihn Dreieichs Magistrat und Stadtparlament mit dem einstimmigen Beschluss, den Platz vor der MHK Europazentrale nach ihm zu benennen. „Mein Mann wäre heute sehr stolz darauf gewesen.“

Landrat Oliver Quilling bezeichnete Hans Strothoff als „Unternehmer im besten Wortsinn“, der über die Grenzen der Stadt Dreieich hinaus gewirkt habe. Mit der Strothoff International School, deren Auf- und Ausbau ihm bis zu seinem Tod ganz besonders am Herzen gelegen habe, verdankten ihm Stadt und Kreis ein ganz besonderes Bildungsangebot. Hans Strothoffs gesellschaftliches Engagement habe seine Wahlheimat nachhaltig geprägt. Mit der Namensgebung werde ihm nun eine außergewöhnliche Anerkennung zuteil.

Hans Strothoff sei ein „unvergesslicher Unternehmer und Selfmademan“ gewesen, unterstrich Prof. Rainer Kirchdörfer. Zugleich merkte der Aufsichtsratsvorsitzende der MHK Group an, dass die Benennung eines öffentlichen Platzes nach einer Persönlichkeit heute kaum mehr möglich sei, denn nur schwer sei ein Konsens zu finden, der allen Fraktionen und Bürgern gerecht werde. Anders in Dreieich. „Es ist sehr erfreulich und spricht für Hans Strothoff, dass das Stadtparlament die Namensgebung einstimmig beschlossen hat. Es macht uns alle stolz“, so Prof. Reiner Kirchdörfer.

Die enge Verbindung zwischen Dreieich und dem Unternehmer hob auch Dreieichs Bürgermeister Martin Burlon hervor. Die Würdigung der Lebensleistung sei allen Vertretern von Magistrat und Stadtparlament eine Herzensangelegenheit gewesen, betonte das Stadtoberhaupt. In seinem Ehrenamt als Gründer und Vorsitzender des Vereins Zukunft Dreieich sei es Hans Strothoff in einzigartiger Weise gelungen, engagierte Bürger der Stadt zusammenzuführen. Mit seinem Namen seien untrennbar die Wiederherstellung eines Landschaftsschutzgebietes und die Erstellung eines Masterplans als Impuls für die Stadtentwicklung verbunden. „Sein Wirken hat Spuren auch in unserer Stadt hinterlassen, die noch lange sicht- und wahrnehmbar sein werden“, so Burlon, bevor er gemeinsam mit Dreieichs Stadtvorsteherin Bettina Schmitt das offizielle Straßennamensschild an Jutta Strothoff überreichte.

Martin Burlon, Bettina Schmitt, Oliver Quilling, Jutta Strothoff Prof. Rainer Kirchdörfer, Werner Heilos

Quelle: MHK