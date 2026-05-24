Harald Künzle zum stellvertretenden Obmann des Einrichtungsfachhandels gewählt

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KR Harald Künzle ist Geschäftsführer der reiter design GmbH mit Standorten in Vorarlberg und Innsbruck und engagiert sich seit vielen Jahren für die Anliegen der Branche auf Landes- und Bundesebene.

Als Obmann des Vorarlberger Einrichtungsfachhandels setzt er sich insbesondere für Qualität, Fachkompetenz und die Förderung des Branchennachwuchses ein. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem umfassenden Branchenwissen wird Harald Künzle künftig auch auf Bundesebene wichtige Impulse für den österreichischen Einrichtungsfachhandel geben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wkv.at/news
Quelle: WKV

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