Harmonie für die ganze Familie

Perfektes Zusammenspiel

Das Zuhause ist vergleichbar mit einem Orchester, in dem jede Möbelkomponente perfekt aufeinander abgestimmt ist. Um dieses Zusammenspiel zu unterstützen, hält Blum die weiterentwickelten Klappen AVENTOS top bereit. Verfügbar sind diese in vier Bewegungsmodi: Elegant falten, schwenken, liften und klappen sie Fronten von Ober- und Hochschränken nach oben. Ist der Kraftspeicher exakt auf das Frontgewicht eingestellt, bleiben die Klappen durch den stufenlosen Stopp in jeder gewünschten Position stehen. Das sorgt für Bewegungsfreiheit und ermöglicht den ergonomisch vorteilhaften Zugriff auf Staugüter. Zudem schützt es die Familienmitglieder vor Kopfverletzungen.

Design und Komfort

Die AVENTOS top Serie, einschließlich AVENTOS HF top, HS top, HL top und HK top, bietet für nahezu jede Einbausituation die passende Lösung. Für maximalen Komfort kann das Klappensystem mit der elektrischen Bewegungsunterstützung SERVO-DRIVE erweitert werden. Auch in puncto Design hat AVENTOS top einiges zu bieten. Das Klappensystem ist mit verschiedenen Frontmaterialien wie Holz, Glas und Aluminium kombinierbar und ermöglicht vielfältige Frontdesigns – von großen und breiten bis hin zu asymmetrischen.

Zuhause für Generationen

Ob in der Küche, im Bad oder im Wohnzimmer – AVENTOS top überzeugt mit kreativen und praktischen Anwendungen für die ganze Familie. So lässt sich beispielsweise im Wohnbereich ein großzügiger Musikschrank kreieren, der designstark Instrumente zum gemeinsamen Musizieren versteckt. Auch ein verborgener Stauraum für große Elektrogeräte auf der Küchenarbeitsfläche ist möglich. Der Fantasie sind beim Einrichten keine Grenzen gesetzt. Mit der Klappenfamilie AVENTOS top lassen sich Wohnideen für Jung und Alt umsetzen. So wird das Zuhause zur Wohlfühloase.

Mehr unter www.blum.com

Quelle: Blum