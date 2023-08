Harmonisches Duo bei Uhlmann Pac-Systeme

Für jede Tätigkeit die passende Arbeitsumgebung – und der passende Bodenbelag. Bei der Erweiterung der Firmenzentrale des Verpackungsherstellers Uhlmann Pac-Systeme im baden-württembergischen Laupheim waren die Beschäftigten in die Gestaltung ihrer Arbeitsplätze eng eingebunden. Im Vorfeld hatte eine Pilotgruppe am Standort Ehingen unter dem Motto „Moderne Arbeitswelt“ neue Arbeitsweisen getestet. Ihr Feedback floss in die Planung des Berliner Architekturbüros Barkow Leibinger ein. In den Innenräumen wird die strenge Regelmäßigkeit des viergeschossigen Bürogebäudes, das sich von außen durch ein 300 Meter langes Fassadenraster mit Glaselementen präsentiert, durch weiche Formen sowie Möbel, Stoffe und Wände in leuchtenden Farben aufgehoben. Die Interface Bodenbeläge fügen sich harmonisch in die moderne architektonische Gestaltung mit viel Sichtbeton und hellem Holz ein. Büros und Flure erhielten modulare textile Bodenbeläge aus der Kollektion Contemplation im Farbton Pastoral, einem hellen Grau. Die raue, von Handwerkskunst inspirierte Textur und das Tweed-ähnliche Design stellen einen spannenden Bezug zur strikten Linearität des Gebäudes her. Auch der einfarbige Kautschukboden noraplan uni, ebenfalls in Hellgrau, nimmt sich dezent zurück und lässt die Wirkung der farbenfrohen Einrichtungselemente in den Lounge- und Speisebereichen voll zur Entfaltung kommen. Die Böden überzeugen neben dem ansprechenden Design und ihres Komforts vor allem durch die Möglichkeit der funktionsübergreifenden Gestaltung: Die beiden Bodenmaterialien wirken in der Fläche optisch einheitlich und ermöglichen es so, fließende Übergänge zwischen den unterschiedlichen Bereichen zu gestalten.

Neue Arbeitsweisen – flexible Bodenlösungen

Das mittelständische Familienunternehmen Uhlmann Pac-Systeme ist ein weltweit führender Systemanbieter für das Verpacken von Pharmazeutika. Daneben bietet die Firma, die zur Uhlmann Group gehört, Beratung, Projektmanagement und digitale Lösungen aus einer Hand. Bei der Innenraumgestaltung des Neubaus stand das Schaffen einer angenehmen Arbeitsatmosphäre im Fokus, die optimal an die jeweils unterschiedlichen Arbeitssituationen angepasst ist: Jeder arbeitet an dem Platz, der gerade seinen Aufgaben und Bedürfnissen entspricht. So gibt es in dem lichtdurchfluteten, offenen Gebäude gleichermaßen Raum für Austausch und Meetings wie Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten. Die rund 400 Mitarbeitenden können flexibel zwischen den einzelnen Bereichen wechseln. „Dementsprechend haben wir auch die Bodenbeläge ausgewählt“, berichtet Projektleiterin Annette Wagner von Barkow Leibinger Architekten. Die Böden in den Büros sollten vor allem komfortabel sein, in den Fluren war eine gute Akustik ausschlaggebend. „Die modularen Teppichfliesen bieten die perfekte Kombination aus Wohnlichkeit und einer gradlinigen Struktur, welche die Designidee aufnimmt“, erläutert die Architektin. Darüber hinaus sorgen die hohe Schallabsorption von 0,20 aw und die hervorragende Trittschalldämmung der Teppichfliesen für angenehme Ruhe. Bei den Begegnungs- und Aufenthaltsflächen sowie der Cafeteria standen neben dem zeitgemäßen reduzierten Design auch Aspekte wie Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit im Vordergrund. „noraplan uni erwies sich hier als die ideale Lösung“, so Wagner weiter. Um jederzeit Zugang zu den darunterliegenden Kabeln und Leitungen zu haben, wurden die Kautschukböden ebenfalls im Fliesenformat installiert, was jedoch kaum sichtbar ist, da sie unverfugt verlegt wurden.

Klimaneutrale Böden – nachhaltige Arbeitsumgebung

Wesentlich für die Auswahl der Interface Bodenbeläge waren darüber hinaus ihre Umweltverträglichkeit und Klimaneutralität – beides essenziell für ein modernes, zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld. Die Uhlmann Group verfolgt eine engagierte Nachhaltigkeitsstrategie und hat sich ehrgeizige Ziele beim Klimaschutz gesetzt – ebenso wie Interface. So sind beide Unternehmen unter anderem Mitglied der Science Based Targets initiative (SBTi), die es Organisationen ermöglicht, wissenschaftlich fundierte Emissionsminderungsziele festzulegen. Alle weltweit verkauften Bodenbeläge von Interface sind im Rahmen des Programms Carbon Neutral Floors™ über den gesamten Lebenszyklus klimaneutral, darüber hinaus ist Interface das erste Unternehmen für Bodenbeläge, das weltweit über seine gesamte Geschäftstätigkeit und Wertschöpfungskette (Scope 1-3) klimaneutral ist – drittverifiziert nach dem international anerkannten Standard PAS 2060. Auf dem Weg zur CO 2 -Neutralität wird nach dem Prinzip vorgegangen: messen, reduzieren, ausgleichen, validieren. Komplettlösungen für eine flexible Arbeitsumgebung – die Kombination von Interface Bodenbelägen erlaubt eine moderne, harmonische Raumgestaltung mit Wohlfühlfaktor.

Bautafel

Objekt: Bürogebäude Uhlmann Pac-Systeme, Uhlmannstraße 14 – 18, D-88471 Laupheim

Bauherr: Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG, Laupheim, www.uhlmann.de

Architekt: Barkow Leibinger, Berlin, www.barkowleibinger.com

Verleger: Wipfler Raumausstattung, Laupheim, www.raumausstattung-wipfler.de

Produkte: Teppichfliesen: Contemplation 4263002 (Farbe Pastoral), Fläche: insgesamt ca. 3.000 m²

Kautschukböden: noraplan® uni, Farbe 1810, verlegte Fläche: insgesamt ca. 1.000 m²

Erfahren Sie mehr über Interface unter interface.com Details zur Marke nora sehen Sie unter nora.com.

Quelle: Interface/ Fotos: Philip Kottlorz