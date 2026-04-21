Heimtextil feiert Milan Design Week und würdigt Partnerschaften mit Patricia Urquiola und Alcova Milano

Die Heimtextil steht für ganzheitliche Interior-Design-Konzepte. Die namhaften Partner Patricia Urquiola und Alcova Milano haben in den vergangenen beiden Ausgaben der Leitmesse inspirierende Konzepte und Trends vorgestellt. Das Treffen in der Villa Pestarini in Mailand unterstrich Heimtextils kontinuierliches Engagement, bedeutende Kooperationen an der Schnittstelle von Textil, Architektur und Design zu fördern.

„Es ist immer bereichernd, den Dialog mit der Heimtextil in Mailand fortzusetzen – einem Ort, an dem unterschiedliche Energien aufeinandertreffen. Diese Zusammenarbeit weiterzuführen bedeutet, eine gemeinsame Forschungsrichtung weiterzuverfolgen, bei der Textilien nicht als bloße Oberflächen betrachtet werden, sondern als lebendige Systeme: Strukturen, Schnittstellen und Experimentierfelder, die sich ständig weiterentwickeln“ , sagt Patricia Urquiola.

Ihre Installationen stellten Textilien als transformative und intelligente Materialien in den Mittelpunkt – im Zusammenspiel von Handwerk, Technologie, Textur, Nachhaltigkeit und Struktur.

„Bei den vergangenen beiden Ausgaben der Heimtextil hat Patricia Urquiola Textildesign auf höchstem Niveau präsentiert. Mit ihren exklusiven Installationen hat sie eindrucksvoll die Bedeutung von Textilien im Interior Design unterstrichen,“ sagt Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile Technologies, Messe Frankfurt.

Zur vergangenen Ausgabe der Heimtextil im Januar 2026 zeigte Patricia Urquiola, welche Materialien, Designs und Technologien das Interior Design der Zukunft prägen. Die immersive Designwelt „among-all“ bezog Besucher*innen aktiv in die Gestaltung des Raums ein. Ihre Bewegungen wurden durch KI-Tools Teil der Inszenierung. Patricia Urquiola zeigte dabei, wie Textilien Räume, Gesten und Interaktion prägen.

Patricia Urquiola, Valentina Ciuffi, Joseph Grima and Olaf Schmidt at Villa Pestarini. Foto: Messe Frankfurt / Andrea Kasap

Die Heimtextil 2027 findet vom 12. bis 15. Januar statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt