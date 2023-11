Heimtextil Ticker: Updates und Vorfreude – die wichtigsten WOWs im Überblick

So knistert die Vorfreude in der Frankfurter Messe schon in allen Gängen und beflügelt das Team der Messe einmal mehr, die kommende Heimtextil zu einer der besten Messen seit Langem zu machen. Lassen Sie sich vom Messeteam anstecken!

What’s new? (Fast) alles Neue auf einen Blick

Aufbruchstimmung! Zur Heimtextil 2024 wurden ein paar Dinge neu angepackt. Dass das Team der Heimtextil damit so einen WOW-Effekt in der Branche auslösen konnten, freut es natürlich sehr. Über 2.600 Aussteller sind schon an Bord.

Damit Sie gut auf Kurs sind, hier einige der wichtigsten Updates im Überblick:

• Die Halle 3.0 wurde wieder angeschlossen. Sie wird zum kreativen Hub mit den Heimtextil Trends und den Segmenten Wall Decoration, Textildesign und Textile Technology.

• Passend dazu gehen das Decoteam und das Segment Window & Interior Decoration neu in die Halle 3.1.

• Das neue Segment Carpets & Rugs feiert Premiere in der Halle 5.1 – mit jetzt schon rund 100 Top-Anbietern, darunter Oriental Weavers, Ragolle Rugs, Merinos Hali, Universal XXI, Nikotex Carpets oder The Rug Republic.

• Spannende Updates zu Ihren Themen bieten unter anderem unsere Besucher- und Rahmenprogramme sowie die Heimtextil Trends. Mehr dazu weiter unten.

Fun fact: Wussten Sie, dass die Heimtextil mit einem Anteil von rund 95 Prozent internationaler Aussteller eine unserer internationalsten Messen ist? Das ist gut so, denn mit Blick auf die komplexen textilen Lieferketten gewinnen global ausgerichtete Plattformen wie die Heimtextil weiter an Bedeutung.

Verschaffen Sie sich schon jetzt einen ersten Überblick über Ihre Heimtextil 2024!

Erlebnisse, Knowledge & Tools: alles für die Objektausstattung

Neue Outdoor-Spaces, Healing Hospitals, Arbeitswelten, die zum Verweilen verführen, und Nachhaltigkeit als Muss auf allen Ebenen: Die Anforderungen an die Objektausstattung verändern sich zunehmend – und damit auch die Rolle funktionaler Textilien. Mit unserem Besucherprogramm Interior.Architecture.Hospitality, kurz IAH, geben wir Innenarchitekten, Architekten und Hospitality-Experten wertvolle Werkzeuge an die Hand – und ermöglichen Ihnen großartige Erlebnisse.

Das sind Ihre IAH-Highlights auf der Heimtextil 2024:

• FINDER & TOURS: Die Ausstellersuche filtert Ihnen unter „Special Interest / IAH“ die entscheidenden Anbieter für das Objektgeschäft. Live auf der Messe führen Sie renommierte Architekten zu ausgewählten textilen Lösungen.

• LIBRARY & LIBRARY TOURS: Entdecken Sie in der Ausstellung und auf den geführten Touren eine kuratierte und jurierte Sammlung an zukunftsweisenden Funktionstextilien für das Objektgeschäft. Die in 2024 im Fokus stehenden Eigenschaften sind „schwer entflammbar“, „schalldämmend“, „lichtbeständig“, „antimikrobiell“, „schmutzabweisend“ und „scheuerbeständig“.

• TALKS & TOURS: Gemeinsam mit unseren Partnern bdia, AHGZ / hoteldesign, AIT, Architonic sowie world architects veranstalten wir für Sie eine Reihe an Vorträgen und Thementouren durch die Messe. Über das Zusammenspiel menschlicher und künstlicher Intelligenz in der Gestaltung spricht beispielsweise Miriam Giordano (world architects). Und Dr. Regina Dahmen-Ingenhoven (BDA) berichtet, wie sie textile Lösungen für ephemere Räume, Wellbeeing und Nachhaltigkeit einsetzt.

Hospitality und Healthcare sind Ihre Themen? Dann lesen Sie schnell weiter und entdecken, was das Special Interest-Programm SLEEP Ihnen bietet.

Alle da: SLEEP & More mit Top-Ausstellern und Conference

Eines vorweg: Die Smart Bedding-Halle 11.0 behauptet sich 2024 wieder als „the place to be“ für Bettwaren, Matratzen und Schlafsysteme. Mit dabei sind unter anderem Advansa, Brinkhaus, Badenia, Heinrich Häussling & Centa Star & Frankenstolz Schlafkomfort, John Cotton, Lenzing, OBB, Sanders-Kaufmann, Sasa Polyester, Traumina, Velamen und Wendre. Ergänzt wird dieses großartige Angebot vom Segment Bed & Bath in der Halle 12 mit Marken wie Bedding House, Corn. van Dijk, Veritas, Wülfing, Essenza Home oder Zorlu.

Und was bietet Ihnen SLEEP außerdem? Hier die Must-haves für Sie in der Halle 11.0:

• Heimtextil Sleep & More Conference: Die Themen 2024 reichen von der Schlafzimmergestaltung über digitale Lösungsansätze bis hin zu den Hotelbedürfnissen der Gen Z. Erleben Sie außerdem den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der professionellen Schlafanalyse.

• Smart Sleeping: Direkt neben der Sleep & More Conference finden Sie kuratierte, intelligente Lösungen für das Schlafzimmer mit einem ganzheitlichen Ansatz für erholsamen Schlaf.

• Sleep Tours: Schlafcoach Markus Kamps führt Sie täglich zu ausgewählten Highlights im Dialog mit Ausstellern.

Heimtextil Trends 24/25: technologische Textilien

2024 stellen die Heimtextil Trends Transformation als treibende Kraft in den Mittelpunkt. Technologie spielt hierbei in mindestens drei Aspekten eine zentrale Rolle: Angesichts des Überflusses an bereits vorhandenen Textilien gewinnen Innovationen rund um das „Recycling und Upcycling“ weiter an Bedeutung. Denn die zirkuläre Nutzung schont Rohstoffe und reduziert den Bedarf an neuer Produktion. Parallel dazu eröffnet das Feld der „Textilkonstruktion“ eine große Bandbreite an nachhaltigen Alternativen. So erzeugen etwa alte Stricktechniken weniger Textilabfall im Vergleich zu herkömmlichen Webtechniken. Zudem nimmt „Textile Design Thinking“ kritische Themen wie Energieverbrauch und die Haltbarkeit von Naturfasern in den Blick. Immer neue Innovationen sorgen dabei für zukunftsweisende Lösungen in der Textilindustrie. Faszinierende Einblicke in Praxisbeispiele, die schon heute erfolgreich im Einsatz sind, finden Sie im Trend-Booklet und Trendareal (Halle 3.0).

Sie interessieren sich für neue Technologien in der Textilbranche? Hier unser Tipp:

Direkt am Trendareal können Sie Künstliche Intelligenz (KI) und Augmented Reality (AR) in einer interaktiven Umgebung erleben und ausprobieren. Mit dem AI-Image-Creator beispielsweise experimentieren Sie mit verschiedenen Prompts und generieren neue Designs. Willkommen in der Zukunft!

Zu den Heimtextil Trends 24/25

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt