Heimtextil und Hospitality Interiors Europe kündigen Partnerschaft ab 2027 an

Beide Veranstaltungen bündeln ihre Stärken, schaffen spürbare Synergien für Aussteller und Besucher*innen – und erweitern das Angebot zur ganzheitlichen Innenraumgestaltung für (Innen-)Architektur, Hospitality und Objektgeschäft. Bereits auf der Heimtextil 2026 präsentiert sich Hospitality Interiors Europe mit einem eigenen Lounge-Areal.

Zur Heimtextil 2027 erhält das internationale Hospitality- und Contract-Segment eine zusätzliche Bühne: Mit dem Launch von Hospitality Interiors Europe entsteht ein parallel stattfindendes Format, das gezielt Entscheider*innen aus Entscheider*innen aus (Innen-) Architektur, Projektentwicklung, Interior Design für Hospitality sowie aus dem erweiterten Hospitality-Umfeld (Hotellerie, Resort, Wellness & Spa, Extended Stay und Pflegeeinrichtungen) zusammenführt. Hospitality Interiors Europe bespielt eine eigene Halle und präsentiert Einrichtungskonzepte für luxuriöse Hospitality-Umgebungen. Diese Ausrichtung stärkt die Heimtextil und erweitert ihr globales Angebot zur ganzheitlichen Innenraumgestaltung: Als Leitmesse steht sie für globale Reichweite, textile Expertise und Materialinnovation. Hospitality Interiors Europe ergänzt dies um eine spezialisierte Hospitality-Perspektive mit erstklassigen Produktwelten und Anwendungskontexten. Mit dem Veranstalter Strive Exhibitions – gegründet von Toby Walters und Sam Murray, Initiatoren der Cruise Ship Interiors Expo – gewinnt die Heimtextil einen international etablierten Partner mit starkem Branchennetzwerk. Die Zusammenarbeit unterstreicht die Bedeutung von Hospitality und Objektgeschäft als zentrale Wachstumstreiber der globalen Textilbranche.

„Textilien sind im Hospitality-Bereich zentrale Treiber für ein emotionales Gästeerlebnis und Marktrelevanz. Bei der Heimtextil sind Textilien unser Kerngeschäft. Wir zeigen ihr gesamtes Wirkungsspektrum für Interior Design und Hospitality auf globaler Ebene. Gemeinsam mit Hospitality Interiors Europe erweitern wir unsere Reichweite im Objektgeschäft und stärken die Qualität unseres Angebots: Wir schaffen einen gemeinsamen Raum für innovatives, hochwertiges Hospitality-Design. Die Partnerschaft stärkt unser Portfolio an textilen Contract-Lösungen. Wir freuen uns darauf, unsere Kräfte an einem Ort zu bündeln und neuen Mehrwert für Entscheidungsträger*innen in der globalen Contract- und Textilindustrie zu schaffen“ , so Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile Technologies der Messe Frankfurt.

Neuer Hospitality-Hub zur Heimtextil 2027

Mit Hospitality Interiors Europe entsteht für die Branche eine kuratierte Bühne, die hochwertiges Design, textile Innovation und Hospitality-Know-how bündelt. Neben Präsentationen ausgewählter Hersteller umfasst das Format ein exklusives Kongressprogramm, das internationale Expert*innen zusammenbringt und zentrale Trends sowie relevante Projektentwicklungen im Hospitality-Design sichtbar macht. Gleichzeitig fördert die zusätzliche Plattform Branchenaustausch und Networking zwischen Entscheider*innen, Planer*innen und Gestalter*innen aus dem Objektgeschäft in einem erstklassigen Umfeld.

„Sam und ich freuen uns sehr, Hospitality Interiors Europe 2027 in Frankfurt zu lancieren. HINT wird der neue globale Treffpunkt für die gesamte Hospitality-Design-Community und bringt Designer*innen, Lieferant*innen, Betreiber*innen und Entwickler*innen aus den Bereichen Hotel, Resort, Pflege, Wellness und Extended Stay zusammen. Die Partnerschaft mit der branchenführenden Heimtextil bietet beiden Zielgruppen einen unvergleichlichen Zugang zu den neuesten Produkten. Wir glauben, dass dies den Beginn von etwas wirklich Besonderem für den Sektor markiert – eine Chance, sich zu vernetzen, zusammenzuarbeiten und gemeinsam die Zukunft des Hospitality Designs zu gestalten“, so Toby Walters, CEO Strive Exhibitions.

Starke Synergien für Aussteller und Besucher*innen

Beide Veranstaltungen profitieren gegenseitig von ihren Besucherstrukturen und hochkarätigen Programminhalten – und schaffen gemeinsam ein noch attraktiveres, klar profiliertes Angebot für Entscheider*innen aus dem Objektgeschäft. Besucher*innen der Heimtextil erhalten direkten Zugang zu high-end Produkten, zukunftsorientierten Hospitality-Konzepten und relevanten Branchenakteuren. Aussteller beider Formate erreichen neue Zielgruppen im luxuriösen Hospitality-Segment. Die kommende Heimtextil markiert den Auftakt der Partnerschaft: Bereits 2026 ist Hospitality Interiors Europe mit einem eigenen Lounge-Areal vertreten – zum Kennenlernen, Netzwerken und für erste Einblicke in die künftige Zusammenarbeit.

Die Heimtextil findet vom 13. bis 16. Januar 2026 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt