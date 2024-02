Charlotte Perriand on the Chaise longue basculante, 1929, Perriand and Jeanneret © VG Bild-Kunst. Bonn 2021, Le Corbusier F.L.C.VG Bild-Kunst, Bonn 2022.

Die Ausstellung präsentiert vom 1. März bis 30. Juni 2024 Gestalterinnen der letzten 120 Jahre und erzählt vor dem Hintergrund des Kampfs um Gleichberechtigung eine neue, vielstimmige Designgeschichte. Gezeigt werden Werke von rund 80 Designerinnen, darunter Protagonistinnen der Moderne wie Eileen Gray, Charlotte Perriand, Lilly Reich oder Clara Porset, Unternehmerinnen wie Florence Knoll und Armi Ratia, aber auch weniger bekannte Persönlichkeiten wie die Sozialreformerin Jane Addams.

Zeitgenössische Positionen werden durch Designerinnen wie Matali Crasset, Patricia Urquiola, Julia Lohmann oder die Kollektive Matri-Archi(tecture) und Futuress vertreten und führen Besucher:innenin die Gegenwart und Zukunft.

Clara Porset, Butaque, 1948 © Vitra Design Museum, photo Jürgen Hans

Die Ausstellung “Here We Are! Frauen im Design 1900 – heute” ist so vielfältig wie die Diskussionen zum Feminismus in unserer heutigen Gesellschaft. Sie bietet damit einen neuen, zeitgemäßen Blick auf die Geschichte moderner Gestaltung und aktuelle Debatten und liefert Denkanstöße dafür, was Design im 21. Jahrhundert sein soll, wer es definiert und für wen es da ist.

Die Ausstellung wird von einem vielfältigen Programm begleitet.

Here We Are! Frauen im Design 1900 – heute”

1. 3. bis 30.6.2024

Möbelmuseum Wien

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelmuseumwien.at

Quelle: Möbelmuseum