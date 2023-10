HKT – Nikola Tesla Fit & Nikola Tesla Fit XL von Elica

Die Form der rechteckigen Einströmdüse ist so ausgelegt, dass möglichst viel Platz für verschiedene Arten von Töpfen bleibt. Darüber hinaus können mit der Bridge-Funktion zwei Zonen miteinander verbunden werden. Die Klappe der Einströmöffnung lässt sich manuell kippen und wird über den Slider angeschaltet und reguliert. Die lineare Oberfläche aus Keramikglas erleichtert die Reinigung so wie die Produktpflege. Sollte Flüssigkeit in die Öffnung gelangen, wird diese in eine Schale gesammelt. Da die Öffnung von oben zugänglich ist, lässt sich die Auffangschale ganz einfach trocken wischen. Dank der innovativen Autocapture-Funktion passt sich die Absaugung an und es wird das perfekte Gleichgewicht zwischen leisem Betrieb und Leistung gehalten.

Nikola Tesla Fit XL BL 80 Down

Regenerierbarer Keramik-Aktivkohlefilter