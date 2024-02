Hört mal was da läuft….! – Der neue Wirtschaftspodcast mit Maja Prinzessin von Hohenzollern und Mick Knauff

Seit dem 02. 02.2024 sprechen die beiden Prominenten in ihrem POD-CLASS Hohenzollern & Knauff – Märkte, Macht, Menschen“ Klartext zu aktuellen Situationen aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und natürlich auch aus der Möbelindustrie! Zu hören auf Spotify, Apple, Deezer, Amazon Music, Audible, Youtube, Anchor, RSS Feed.

Es sind Themen, die viele Menschen beruflich oder privat betreffen. Der Podcast bietet auch Unternehmen/Marken und Unternehmern eine Möglichkeit sich zu präsentieren.

In Ihren wöchentlich ca. 40 – minütigen PODCAST bieten die unterhaltsamen Persönlichkeiten mit TV-Erfahrung, echten Mehrwert und Economy-Tainment.

Praxisnah liefern sie spannende Insider-Infos aus Unternehmen, geben wertvolle Tipps und analysieren komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge auf leicht verständliche Weise. Dabei lassen sie ihre eigenen Erfahrungen als Unternehmer einfließen und geben spannende Einblicke hinter die Kulissen der Wirtschaft.

Maja Prinzessin von Hohenzollern, die Modulare Häuser sowie nachhaltige Möbel und –Interior – Produkte designt, welche international im Handel sind und Mick Knauff, der als Finanz-Experte regelmäßig von der Frankfurter Börse für BILD , Aktienlust TV u.a. berichtet, verfügen über ein hochkarätiges Netzwerk in ihren Branchen. Die unterschiedlichen Backgrounds und Blickwinkel der beiden, verleihen den Diskussionen großen Informationswert. Sie laden spannende Gäste ein und nehmen ihre Hörer und Hörerinnen als Highlights live zu exklusiven Wirtschafts-Events.

Mit Leidenschaft diskutiert das Duo über die Bauwirtschaft, Respekt, innovative Trends, Aktienkurse, die Lage deutscher Unternehmen, Energie-Krise, Frauen in Führungspositionen, Gender-Gap, die Generation Z, Wohlstandverlust in Deutschland etc. Maja von Hohenzollern bietet als im Ausland lebende Unternehmerin eine spannende Perspektive von außen auf Deutschland. Der hochkarätige PODCAST ist in dieser Konstellation einzigartig und vielleicht erfahren wir dann auch, was bei den beiden sonst noch so läuft…

Über Maja Prinzessin von Hohenzollern:

Maja Prinzessin von Hohenzollern, international preisgekrönte Designerin und Unternehmerin, gestaltet nachhaltige Modular-Häuser, Tiny Häuser und Interior. Ausgezeichnet mit dem „Who is who international Award“ in Griechenland, als „Designer of the year“ in UK und dem „Asia Design Award“ in China. Ihre Kollektionen sind interntional erhältlich. Als „Vegan-Pionier“ des Designs vermeidet sie tierische Bestandteile in ihren Produkten. Zudem setzt sich Prinzessin Maja leidenschaftlich für den Tierschutz ein. www.prinzessin-von-hohenzollern.de

Über Mick Knauff:

Mick Knauff, Deutschlands bekanntester Börsenkorrespondent, ist seit über 20 Jahren erfolgreich an der Börse aktiv. Als Bestseller-Autor und erfahrener Investor teilt er täglich aktuelle Entwicklungen und Einschätzungen als regelmäßiger Experte bei WELT, BILD, Aktienlust TV und an der Frankfurter Wertpapierbörse.

