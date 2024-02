Hunter Douglas gewinnt R+T Innovationspreis 2024 für Aura Illuminated Shades

Die Aura Illuminated Shade ist eine sekundäre Lichtquelle, die ein weiches, natürliches Licht abgibt, das den Tageslichtbereich erweitert und die Atmosphäre mit personalisierten Beleuchtungserlebnissen verbessert. Nahtlos integriert mit PowerView® Gen 3 Automation vereint es modernste Technologie mit einem dynamischen Design.

Innovation mit Aura

Aura Illuminated Shades definieren die Innenbeschattung neu durch ein dynamisches Zusammenspiel von Licht und Design. Mit einer Dreifach-Funktionalität kombinieren diese Shades einen Frontschatten, einen abdunkelnden Liner und eine innovative Beleuchtungsfunktion. Benutzer können eine persönliche Atmosphäre schaffen, indem sie sowohl Lichtfarbe als auch Helligkeit anpassen. Die Verwendung von Stoffen aus verschiedenen Kollektionen ermöglicht eine reiche Auswahl an Texturen und neutralen Farbpaletten. Die Lumens des Produkts messen die Lichtabgabe von hell bis gedimmt, wodurch Benutzer eine Vielzahl von Helligkeitsstufen für verschiedene Anlässe erleben können. Der Schatten präsentiert einen faszinierenden Halo-Effekt, wenn sie beleuchtet sind, und verleiht jedem Raum eine Note von Raffinesse.

Duette® Shades Close Up

„Die Verleihung des R+T Innovationspreises ist ein stolzer Moment für uns. Die Aura Illuminated Shades vereinen Design und Technologie in perfekter Weise und verändern die Art und Weise, wie wir Sonnenschutz in Innenräumen sehen. Wir freuen uns wirklich sehr, diese innovative Note in die Häuser zu bringen und Räume zu gestalten, die individuelle Stile und Stimmungen widerspiegeln”, ssagt Nick Lansbergen, Manager Motorisation & Controls bei Hunter Douglas.

Verbindung von PowerView® und Aura

Was Aura wirklich bahnbrechend macht, ist die Integration der PowerView® Gen 3 Automation. Die PowerView®-Anwendung bietet eine Kontrolle, sodass Benutzer nicht nur die Bewegung der Jalousie konfigurieren und steuern können, sondern auch die Beleuchtung anpassen können. Benutzer können verschiedenes Ambiente erstellen, wie zum Beispiel ein sanftes morgendliches Erwachen mit strahlendem Licht oder die Verlängerung des Tageslichts an einem regnerischen Winterabend, während Zeitpläne automatische Jalousienbewegungen und Beleuchtung im Einklang mit den täglichen Routinen sicherstellen. Hunter douglas Venetian Blinds

R+T Innovationspreis 2024

Der R+T Innovationspreis unterstreicht das Engagement von Hunter Douglas für modernste Smart Home Lösungen, wobei Aura Illuminated Shades sich die Silberauszeichnung für Innenbeschattungssysteme sichert. Gleichzeitig spiegelt die Nominierung desHybrid-Konzepts – ein System, das sowohl manuelle als auch motorisierte Steuerung ermöglicht – bei R+T 2024 die kontinuierliche Suche nach Fortschritten im Design und in der Technologie wider. Diese Anerkennung baut auf den Erfolgen der vergangenen Jahre auf, in denen Hunter Douglas drei R+T Innovationspreise erhielt, darunter Auszeichnungen für den nachhaltigen GreenScreen Sea-Tex®-Stoff und die innovative Luxaflex® Pirouette®-Schattierungen.

Die Verleihung des R+T Innovationspreises

Weitere Informationen finden Sie unter www.hunterdouglas.com

Quelle: Hunter Douglas