idd cologne baut mit „urban only“-Konzept 2026 auf erfolgreicher Premiere auf

Vom 27. bis 31. Oktober 2026 findet das urbane Branchenevent für Premium Interior in der Design Post Köln, dem machwerkhaus köln und den teilnehmenden Showrooms und Stores im Kölner Stadtgebiet statt.

„In den vergangenen Wochen haben wir intensive Gespräche mit Partnern, Ausstellern und Branchenvertreterinnen und -vertretern geführt. Dabei wurde der klare Wunsch formuliert, die idd cologne als ‚urban-only‘-Format stattfinden zu lassen. Für Unternehmen aus dem Residential-Bereich, die sich dem Thema Hospitality widmen möchten, besteht weiterhin die Möglichkeit, in der Halle 10.2 der ORGATEC auszustellen“, so Alexander Caspari, Senior Manager Trade Fair idd cologne. „Wir freuen uns, mit der nun geschaffenen Konstellation die Stärken beider Formate zusammenzuführen. So schaffen wir eine gemeinsame Plattform, die zusätzliche Reichweite, neue Vernetzungsmöglichkeiten und wertvolle Synergien für die gesamte Interior-Branche bietet.“

Gebündelte Interior-Kompetenz in Köln

Durch die neue Terminierung werden erstmals drei zentrale Themenfelder der Branche eng miteinander verknüpft: Workspace, Contract und Residential. Während die ORGATEC als internationale Leitmesse moderne Arbeitswelten und professionell genutzte Räume in den Fokus rückt, präsentiert die idd cologne hochwertige Interior-Design-Konzepte für den privaten Wohnraum. So entsteht in Köln ein breites Angebots- und Inspirationsspektrum, das unterschiedliche Zielgruppen zusammenbringt und neue Impulse für ganzheitliche Raumgestaltung setzt.

Urbanes Konzept auch 2026 zentraler Bestandteil der idd cologne

Mit ihrem urbanen Ansatz bringt die idd cologne erneut Kreativität und Premium Interior Design direkt in die Stadt. Auch dieses Jahr sind wieder die renommierte Design Post Köln, das machwerkhaus köln sowie zahlreiche Showrooms und Store-Partner im Kölner Stadtgebiet in das Veranstaltungskonzept eingebunden. Hochwertiges Wohnen, Einrichtungstrends, Materialien und Gestaltungskonzepte für den privaten Wohnraum stehen im Mittelpunkt. Damit schafft die idd cologne eine Plattform für Inspiration, Markeninszenierung und persönlichen Austausch. Mit ihrer klaren Residential-Ausrichtung ist das Event für Marken des gehobenen Wohnens ebenso relevant wie für designaffine Fach- und Privatbesuchende.

Privatbesuchende willkommen

Designinteressierte Privatbesuchende haben während des gesamten Veranstaltungszeitraums Zugang zur Design Post Köln, dem machwerkhaus köln sowie zu teilnehmenden Showrooms und Stores im Kölner Stadtgebiet.

Dick Spierenburg, Maik Fischer, Matthias Pollmann von der Koelnmesse

Die nächsten Veranstaltungen:

spoga+gafa – Die größte Garten- und BBQ-Messe der Welt, Köln 22.06. – 24.06.2026

imm india – The Business Platform for Furniture and Interiors in India, Neu Delhi 01.09. – 03.09.2026

La Feria De Diseño Medellín powered by idd cologne – The Meeting Point for the Interior Design, Architecture and Lifestyle Scene in Latin America and the Caribbean, Medellín 10.09. – 12.09.2026

Weitere Informationen finden Sie unter www.idd-cologne.com

Quelle: Koelnmesse