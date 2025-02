idd cologne: Das neue Branchenevent für exklusives Interior Design

Die Vorbereitungen für die interior design days cologne (idd cologne) laufen auf Hochtouren und die ersten Gespräche mit wichtigen Akteurinnen und Akteuren der Branche zeigen eine positive Resonanz: Zahlreiche hochkarätige Unternehmen haben ihre Teilnahme bereits während des bis Ende Mai laufenden Frühbucherzeitraums zugesagt, darunter Bielefelder Werkstätten/JAB, Bretz, COR, interlübke und Kettnaker. Das innovative Konzept der idd cologne geht weit über eine klassische Produktmesse hinaus: Es rückt das ganzheitliche Zusammenspiel moderner Wohnwelten in den Fokus – und trifft damit auf großen Zuspruch.

„Wir freuen uns über die große Resonanz und das starke Interesse der Branche an der idd cologne, der neuen Inspirationsplattform für hochwertige Marken und innovatives Design. Schon in dieser frühen Vertriebsphase erhalten wir fast täglich weitere Teilnahmezusagen und fiebern daher voller Vorfreude dem Messetermin im Herbst entgegen“, so Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse GmbH.

„Die idd cologne ist der neue Pflichttermin für die Premium-Einrichtungsbranche. Als Order- und Businessmesse im Oktober schafft sie die Basis für eine erfolgreiche Markteinführung im Frühjahr. Die deutsche Einrichtungsindustrie zieht an einem Strang, um gemeinsam mit der Koelnmesse diese neue Veranstaltung zum Erfolg zu führen. Nach der gemeinsamen Entwicklung folgt nun die gemeinsame Umsetzung – für eine starke Premiere im Oktober 2025 in Köln“, erklärt Leo Lübke, Präsident des VDM und Geschäftsführender Gesellschafter COR.

Wolfgang Kettnaker, Geschäftsführender Gesellschafter der Kettnaker GmbH & Co. KG, sagt: „Einrichten ist das Zusammenspiel von Raum, Material, Licht und Atmosphäre – die idd cologne macht genau das erlebbar. Statt einer klassischen Produktmesse erwartet Fachbesuchende und Designinteressierte ein ganzheitlicher Blick auf Einrichtung. Inspirierende Wohnwelten wecken Emotionen, eröffnen neue Perspektiven und setzen Trends im High-End-Segment. Wir freuen uns auf die neue Premium-Messe und setzen in diesem Jahr auf maximale Individualisierung durch flexible Einrichtungssysteme.“

Dr. Frank Oehmke, Geschäftsführender Gesellschafter interlübke (Lübke GmbH) fügt hinzu: „Mit ihrem Fokus auf exklusive Designs, herausragende Qualität und wegweisende Trends ist die idd cologne, das neue Premium-Einrichtungsevent in Köln, ein Muss für alle, die Premium-Interior auf höchstem Niveau präsentieren und erleben möchten. Wir freuen uns darauf, Teil der Premiere im Oktober 2025 zu sein!“

Vielfältige Angebotssegmente für höchste Ansprüche

Die idd cologne vereint führende Herstellungsunternehmen der Premium-Einrichtungsbranche und deckt alle relevanten Segmente ab. Neben Wohnraumgestaltung setzt sie mit erweitertem Fokus auf Hospitality- und Contract-Business neue Maßstäbe für exklusive Gestaltungskonzepte in Hotels, Restaurants und dem Gastgewerbe. Das Angebot reicht von Markenmöbeln für den Innen- und Außenbereich, über Küche, Badmöbel und Armaturen sowie Premium-Matratzenherstellung bis hin zu dekorativer Beleuchtung, Textilien und Teppichen sowie Boden- und Wandgestaltung. Auch Kamine, Feuerstellen und Lösungen für den individuellen Innenausbau sind Teil des breitgefächerten Messeangebots. Darüber hinaus sorgt die am 28. und 29. Oktober 2025 parallel stattfindende aquanale, die internationale Fachmesse für Sauna.Pool.Ambiente., für eine höhere Besucherfrequenz sowie zusätzliche Potenziale im Bereich Wellness und Sauna.

Branchentreff der Interior-Community

Internationale Key-Player treffen auf ein kaufkräftiges, designaffines Publikum – für gezielte Geschäftschancen in einer der weltweit wichtigsten Interior-Regionen. Neben dem Premium-Möbeleinzelhandel, der Objekteinrichtung, Hospitality-Planung und dem -Einkauf spricht die Messe gezielt Interior Professionals, die Immobilienbranche, das Facility-Management sowie Corporate VIPs an. Auch Privatbesuchende, die sich für exklusives Interior Design und inspirierende Wohnwelten interessieren, sind willkommen. Medien, Creator sowie Verbände und Partner zählen darüber hinaus zu den relevanten Zielgruppen der idd cologne.

Köln als pulsierender Design-Hub

Mit hochkarätigen Speakerinnen und Speakern, inspirierenden Talks und exklusiven Networking-Formaten bietet das Eventprogramm der idd cologne tiefgehende Einblicke in aktuelle Designtrends und Marktpotenziale – auf der Messe wie in der Stadt. Das Stadtprogramm „idd cologne downtown“ bringt die Innovationskraft des Interior Designs direkt ins Kölner Zentrum: Ausstellungen, Showrooms und kreative Hotspots verwandeln die Stadt in eine lebendige Möbelmetropole. Ein idealer Rahmen für die Designszene – und ein starkes Signal aus Köln, das mit exzellenter Infrastruktur, über 100-jähriger Messegeschichte und internationaler Strahlkraft als führender Interior-Standort überzeugt.

Starkes Duo für die idd cologne

Hinter der neuen idd cologne steht ein erfahrenes Team: Maik Fischer verantwortet als Director die Gesamtsteuerung der Messe. Fischer, der bereits seit zehn Jahren erfolgreich für die Koelnmesse tätig ist, leitet neben der idd cologne seit sieben Jahren auch die interzum, die Weltleitmesse für Möbelfertigung. In konzeptionellen und gestalterischen Fragen wird Fischer von Dick Spierenburg unterstützt, der als erfahrener Creative Director bereits verschiedene Messeformate maßgeblich geprägt hat.

Die idd cologne findet alle zwei Jahre im Oktober statt und wird zur Premiere im Oktober 2025 die Hallen 2 und 3 der Koelnmesse belegen.

Interessierte Unternehmen profitieren noch bis zum 31. Mai 2025 von attraktiven Frühbucherkonditionen. Die Anmeldung zur idd cologne 2025 kann unter folgendem Link vorgenommen werden: www.idd-cologne.com

Weitere Informationen finden Sie unter www.idd-cologne.com

Quelle: Koelnmesse