idd cologne downtown bringt Interior-Design in die Kölner Innenstadt

Inspirierendes Design, hochwertige Marken, innovatives Konzept: Die idd cologne feiert vom 26. bis 29. Oktober 2025 Premiere und positioniert sich als Hochwertplattform in den Bereichen Residential, Hospitality und Contract Business Interiors. Im Zentrum der neuen Messe steht das Leitthema „Shaping Homes & Hospitality“ – eine Einladung, Lebens- und Aufenthaltsräume im Sinne eines ganzheitlichen Gestaltungsansatzes neu zu denken. Genau hier setzt auch das Stadtprogramm idd cologne downtown an: Das neue Format erweitert die idd cologne gezielt über das Messegelände hinaus – hinein in die Stadt, die selbst zum Erlebnisraum für Design und Begegnung wird.

„Mit der idd cologne erhält der Möbelstandort Köln eine neue Branchenplattform, die die Vielfalt und Qualität des internationalen Premium-Einrichtungsmarkts erlebbar macht. idd cologne downtown erweitert dieses Konzept ideal – und trägt die Impulse der Messe direkt in den urbanen Raum“, erklärt Maik Fischer, Director der idd cologne.

Trends, Talks und Aktionen – direkt in der Stadt

Die teilnehmenden Akteurinnen und Akteure aus Handel und Kreativwirtschaft präsentieren aktuelle Kollektionen, Neuheiten und Designideen. Mit dabei sind unter anderem Becker Interior, Biomöbel Johannes Genske, Bretz Store, Denisoberender Design, Designpost, Eiting Räume, Goldkant, Machwerkhaus, Markanto, Pfannes & Virnich, Qvest Shop und Stoll Wohnen + Objekt.

Neben Produktpremieren und Sonderaktionen sind auch inspirierende Design-Talks geplant – ein vielseitiges Angebot für Fachpublikum wie auch für designaffine Besucherinnen und Besucher. Einige der teilnehmenden Partner starten ihr Programm bereits am Wochenende vor Messebeginn und geben damit den Auftakt zum Designherbst in der Domstadt.

„idd cologne downtown bringt Interior Design dahin, wo das Leben pulsiert – auf die Straßen, in die Schaufenster und Innenräume der Stadt. Das neue Format lädt ein zum offenen Dialog zwischen Fachhandel, Herstellungsunternehmen, Kreativen und Konsumentinnen und Konsumenten“, so Dick Spierenburg, Creative Director der idd cologne.

Design feiern – mit Musik, Drinks und Begegnungen

Abgerundet wird das Stadtprogramm durch abwechslungsreiche Abendveranstaltungen: Networking-Events, Partys und Cocktail-Empfänge schaffen in stilvollem Ambiente inspirierende Begegnungsräume. So wird Interior Design zum Erlebnis – für die Branche, die Stadt und Design-Fans aus aller Welt.

Die idd cologne ist eine Fachmesse, die sich an Interior Professionals richtet. Am letzten Messetag öffnet sie zusätzlich ihre Tore für designinteressierte Privatbesucherinnen und -besucher. Bereits an den Vortagen haben diese die Möglichkeit, über teilnehmende Händler des Stadtprogramms idd cologne downtown Tickets für die Messe zu erhalten. idd cologne downtown selbst steht allen offen – sowohl Branchenprofis als auch dem designaffinen Publikum.

Details zum Programm folgen in Kürze unter www.idd-cologne.com

Save the date: idd cologne downtown – vom 26. bis 29. Oktober 2025 in Köln

Quelle: Koelnmese