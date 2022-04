iF Design Award für pisa Schreibtisch von TEAM 7

Der pisa Schreibtisch von TEAM 7 positioniert sich mit seiner klaren, natürlichen Ästhetik elegant im Raum und erfüllt mit moderner Funktionalität die hohen Ansprüche des New Work. Hinter dem Entwurf von Designer Kai Stania steht die Idee, einen professionellen Arbeitsplatz für das Office und Home-Office zu kreieren – und zugleich einen Ort, dessen natürliche Ausstrahlung sich positiv auf Konzentration, Kreativität und Entspannung auswirkt.

Für sein formvollendetes und bis ins Detail durchdachte Design erhält der pisa Schreibtisch nun den iF Design Award 2022. Die renommierte Auszeichnung steht international für exzellentes Design und wurde bereits mehrfach an TEAM 7 verliehen – unter anderem für den filigno Sekretär, den tak Tisch und den sol Solitär.

Der neue Entwurf von Office-Experte Kai Stania überzeugte die Jury vor allem durch seine Gestaltung und Funktionalität. Auf den ersten Blick fällt das markante Fußgestell mit schräg eingebauter Metallsäule auf, in die die raffinierte Hubtechnologie integriert ist. Denn pisa ist von 67 bis 115 cm stufenlos elektrisch höhenverstellbar und ermöglicht so ergonomisches Arbeiten im Sitzen und Stehen. Eine Erinnerungsfunkton animiert sogar zum Wechsel der Position. Weitere Features wie der organisierte Kabelkanal mit 6-fach-Steckdose, eine leicht zugängliche Medienklappe mit verschiedenen Anschlüssen, eine Schreibtischlade für Schreibutensilien und der Aufsatz mit praktischem Ablage-Stauraum sowie Beleuchtung spiegeln den innovativen funktionalen Charakter von pisa wider.

Gleichzeitig bringt die sorgsam verarbeitete Tischplatte aus Naturholz die Sinnlichkeit und Wärme des einzigartigen Materials an den Arbeitsplatz. So werden die Kraft und Schönheit der Natur zur Quelle der Inspiration. „pisa verbindet das moderne Home-Office mit einem natürlichen Wohngefühl“, erklärt Designer Kai Stania seine Inspiration. „Diese besondere Verbindung von Wohnen, Natur und Arbeiten schafft einen ganz persönlichen Lebensbereich, in dem man sich zu Hause fühlt.“ Bei TEAM 7 spricht man deshalb auch von wohnofficeT7. Mit den Möbeln der Kollektion, zu der auch der pisa Schreibtisch gehört, entstehen mit enormer Planungsvielfalt individuelle Workstations nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen – die sich zudem perfekt an die jeweilige Raumsituation und den Lebensstil der Bewohner anpassen.

Quelle: TEAM7