IFA 2025: Miele präsentiert eine neue Ära des Kochens

Dr. Markus Miele (links), Dr. Reinhard Zinkann (Geschäftsführende Gesellschafter) sowie Dr. Axel Kniehl (Geschäftsführer Marketing & Sales) präsentierten die Messe-Neuheiten auf der IFA. Highlight darunter: Mit der neuen Outdoor-Küche Dreams bringt Miele gewohntes Premiumerlebnis nun auch nach draußen.

Hinzu kommen weitere Produktneuheiten wie die Dampfgarschublade mit ihrer Weltpremiere, die neuen Downdraft-Dunstabzüge mit ihren smarten Funktionen, die neue Generation an MasterCool-Kühlgeräten, die Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination in XXL mit rund 45 Prozent mehr Lagerkapazität als vergleichbare Modelle in Standardgröße sowie die dritte Generation Akku-Staubsauger Triflex HX3 Plus Aqua mit neuer Nasswischfunktion.

Hier die zukunftsweisenden Neuheiten im Überblick:

Miele präsentiert erste Outdoor-Küche Dreams

Von Grillen über Kochen bis hin zum Organisieren und Kühlen: Mit einer neuen Produktkategorie «Outdoor Cooking» steigt Miele in den wachsenden Markt für Outdoor-Küchen ein. «Dreams» ist die erste Outdoor-Küche des Hausgeräteherstellers mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Modulen und Zubehören. Sie besitzt ein modulares Design, für individuelle Küchen von klein bis gross. Eines der Highlights des neuen Portfolios: der «Fire Pro IQ», ein intelligenter Gasgrill, der Temperaturen präzise regelt und Rezeptschritte automatisch grillt. Das neue Sortiment wird erstmalig auf der IFA 2025 in Berlin vorgestellt.

Mit seinen fünf Sensoren im Garraum und am Grillrost regelt der Fire Pro IQ die Temperaturen präziser als jeder andere Grill. Für noch mehr Komfort: Einfach ein Automatikprogramm in der Miele App auswählen, an den Fire Pro IQ senden und Schritt für Schritt zum perfekten Ergebnis geführt werden.

Nichts brennt an. Nichts kocht über. – Miele pr äsentiert intelligentes Kochsystem

Weltpremiere bei Miele auf der IFA: Das intelligente Zusammenspiel aus dem Kochgeschirr «M Sense» und den neuen Induktionskochfeldern KM 8000 läutet eine neue Ära des Kochens ein. Im Mittelpunkt steht das weltweit erste Kochgeschirr mit integrierter Touch-Bedienung und bis zu drei Temperatursensoren, das nicht nur misst, sondern mit dem Kochfeld kommuniziert und dies stets die passende Leistungseinstellung wählt. Für ein Kocherlebnis, das intuitiv, sicher und komfortabel ist.

Nichts brennt an. Nichts kocht über. So bleibt mehr Zeit für andere Dinge. Das neue Kochsystem aus Miele Induktionskochfeld KM 8000 und M Sense Kochgeschirr misst die Temperatur und regelt die Leistung selbstständig und komfortabel.

Weltpremiere: Miele präsentiert die erste Dampfgarschublade auf der IFA 2025

Auf der IFA 2025 stellt Miele eine Weltpremiere vor: Die erste Dampfgarschublade mit nur 14 cm Höhe. Sie eröffnet zusätzliche Möglichkeiten beim Kochen mit maximaler Flexibilität in der Küchenplanung – vom urbanen Wohnumfeld bis zu offenen Küchenkonzepten. In Kombination mit einem 45 cm hohen Backofen mit Mikrowelle entsteht eine 3-in-1-Lösung für die 60 cm Einbaunische, die Backen, Aufwärmen und Dampfgaren in einer Nische vereint – und dabei das parallele Kochen in zwei getrennten Garräumen ermöglicht. Damit reagiert Miele auf den wachsenden Bedarf an gesunden, vielseitigen Zubereitungsarten in der Küche. Ob Gemüse oder Kartoffeln, Sous-vide-gegarte Gerichte oder Erwärmen kleiner Portionen – die Dampfgarschublade bietet Flexibilität für unterschiedlichste Anforderungen und ist ideal für Menüs für bis zu vier Personen.

Weltpremiere: Die neue Dampfgarschublade von Miele – Platzsparende 3-in-1-Lösung zum Backen, Aufwärmen und Dampfgaren. Mit zwei getrennten Garräumen zur parallelen Zubereitung unterschiedlicher Lebensmittel.

Effizienz trifft Ästhetik: Neue Downdraft-Dunstabzüge von Miele

Zur IFA in Berlin präsentiert Miele seine neuen Downdraft-Dunstabzüge. Diese vereinen leistungsstarke Luftreinigung, hochwertige Materialien und smarte Technik mit einem innovativen Lichtkonzept, das stimmungsvolle Akzente im Küchenumfeld setzt. Ihr minimalistisches Design fügt sich elegant in moderne Küchenarchitekturen ein – bei Nichtgebrauch verschwindet der Dunstabzug dezent in der Arbeitsplatte.

Stimmungsvolle Lichtakzente: Das umlaufende LED-Lichtband des Downdraft-Dunstabzugs Levantar Ambient sorgt für eine atmosphärische Küchenbeleuchtung – auch während des Kochens

Design trifft Dimension: Mieles neue MasterCool-Serie bietet Einblick und Überblick

Modern, stilvoll und vernetzt: Auf der IFA 2025 in Berlin stellt der Premiumhersteller Miele seine neue Generation an MasterCool-Kühlgeräten vor – großzügig dimensionierte Kühl- und Gefrierkombinationen, die mit ihren imposanten Dimensionen zum Blickfang in der Küche werden. Neben ihrer eindrucksvollen Größe liegt der Fokus auf maximaler Frische von Lebensmitteln, Bedienkomfort und Design. Ein Geruchsfilterungssystem sowie integrierte Kameras für den perfekten Überblick über den Inhalt des Kühlraums machen die neue Generation zu einem technischen und optischen Highlight in der Küche.

Die neuen Kühl- und Gefrierkombinationen der MasterCool III Serie fügen sich dank ihres modernen und stilvollen Designs nahtlos in großzügige, moderne Küchen ein.

Platzwunder für die Küche: Miele bringt Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination in XXL auf den Markt

Für Haushalte mit grossem Platzbedarf: Zur IFA 2025 setzt Miele einen neuen Massstab für Kühl-Gefrier-Kombinationen für den Einbau. Mit einer Höhe von 194 Zentimetern und einer Breite von 75 Zentimetern bietet das neue XXL-Gerät KFN 7934 D rund 45 Prozent mehr Lagerkapazität als vergleichbare Modelle in Standardgrösse. Damit ist das neue Einbau-Modell ideal für große Familien, umfassende Wocheneinkäufe oder die Vorbereitung von besonderen Anlässen.

Miele bietet eine Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination im neuen XXL-Format an. Mit rund 45 Prozent mehr Volumen gegenüber vergleichbaren Modellen in Standardgröße sowie modernen Frischesystemen sorgt das neue Modell für mehr Flexibilität und längere Haltbarkeit von Lebensmitteln.

Der Spülgang für makellos saubere Böden: Miele startet mit dem Triflex HX3 Plus Aqua in die Nassreinigung

Miele präsentiert mit dem neuen Triflex HX3 seine dritte Generation Akku-Staubsauger. Das kompakte Multitalent kombiniert die Flexibilität und Reinigungsleistung des Vorgängers HX2 mit verbessertem Bedienkomfort. Neu ist die Nassreinigungslösung, mit der Miele in ein wachsendes Segment einsteigt. Insgesamt erscheinen sechs Modelle, zwei davon mit der Aqua Twister Pro Düse für die Nassreinigung. Bei den übrigen Modellen ist die Düse nachrüstbar. Verkaufsstart ist im März 2026.

Der Triflex HX3 von Miele überzeugt nicht nur durch seine zeitlose Eleganz und funktionale Ästhetik. Eine verbesserte Akkulaufzeit für mehr Reichweite und über 99,99 Prozent Staubaufnahme sorgen für Reinigungsleistung auf höchstem Niveau. Auch die Entleerung wurde optimiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.miele.at

Quelle: Miele