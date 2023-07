IFN-Mitgliederversammlung 2023: Gute Aussichten für das „Filet des Baumes“

Laut Groh stieg das Marktvolumen für Furnier in 2022 in vielen europäischen Ländern und auch in Deutschland erneut leicht an. „Nach der Pandemie-Delle konnten die Importe und Exporte von Furnier wieder deutlich und die Produktion in Deutschland wieder leicht zulegen. Damit war 2022 insgesamt ein sehr zufriedenstellendes Jahr“, bilanzierte Groh. Für 2023 zeichnete er ebenfalls ein positives Bild: „Wir gehen von einem wirtschaftlich guten ersten und zweiten Quartal in der Furnierbranche aus. Nach Branchenumfragen sind die ersten Monate neben Auftragseingängen allerdings auch durch die Abarbeitung noch vorhandener Aufträge und Projekte gekennzeichnet“, so Groh. Eine Gesamtprognose 2023 sei durch die vielen Unsicherheiten und Risikofaktoren nicht möglich. „Inflation, starke Energiepreisschwankungen und nicht zuletzt unklare politische Zielsetzungen führen in Deutschland bereits zum Rückgang der Investitions- und Konsumlaune der privaten Verbraucher. In der Folge gehen Bauanträge zurück und im Möbelhandel herrscht nicht bloß Sommer-Flaute“, so der IFN-Vorsitzende. Allerdings sei Furnier ein Trendmaterial mit Potenzial, welches sich weiter zum Substitut unökologischer Werkstoffe und Oberflächen entwickeln könne.

Die Teilnehmer der IFN-Mitgliederversammlung 2023

Im Anschluss an einen Bericht über die Tätigkeitsfelder der Geschäftsstelle begrüßten die angereisten IFN-Mitglieder den Gastredner des Tages – Dr. Klaus Hennenberg vom Öko-Institut – und lauschten seinem Impulsvortrag zur „Rolle der Waldbewirtschaftung für den Klimaschutz“ sowie den Beiträgen weiterer Redner zur EUTR/EUDR und zur erfolgreichen interzum 2023. Besondere Aufmerksamkeit erhielt das von der IFN unterstützte EU-Projekt zur Namensgebung von Produkten. Fakt ist, dass Namen von Pflanzen oder baumbasierten Rohstoffen, wie etwa das Wort „Eiche”, im Sinne des Verbraucherschutzes eine umweltbezogene Angabe darstellen. Ziel ist daher, dass nur echte Eiche auch mit dem Produktnamen Eiche präsentiert werden darf, da es sonst zu einer Irreführung der Verbraucher und zu Greenwashing kommen kann. Nur echtes Holz besitzt die ökologischen, nachhaltigen, biologisch abbaubaren und recycelbaren Eigenschaften. Diese Argumentation soll in eine EU-Verordnung münden. Aktuell laufen die juristischen Prüfungen der Eingabe unter dem Projekttitel: „Truth in Naming Initiative“.

Beim anschließenden, von angeregten Diskussionen geprägten Abendessen waren neben einer Reihe von Gastfirmen auch österreichische Medienvertreter eingeladen. Den finalen Schlusspunkt der diesjährigen IFN-Mitgliederversammlung setzte am Freitag, 23. Juni 2023, ein von Klaus Mittmasser, Produktmanager von frischeis und Vorstandsmitglied der IFN, geführter Werksrundgang, der bei den Teilnehmern auf reges Interesse stieß.

Quelle: IFN/ Sepp Kühnhold, Kirchgasser Furniere

Bild: Die Teilnehmer der IFN-Mitgliederversammlung 2023. Foto: Sepp Kühnhold, Kirchgasser Furniere/IFN