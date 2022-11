IFN – Neue Kampagnen-Fotos: Ich mag Furnier, weil…

Darum, und weil Furnier als nachhaltiges Produkt voll im Trend liegt, fragt die Initiative Furnier + Natur (IFN) regelmäßig Menschen, die mit dem Naturmaterial etwas zu tun haben oder sich dafür interessieren, was sie an Furnier gut finden. „Die Antworten auf den Fotos zeigen, dass die Vorlieben zum Naturmaterial Furnier genauso individuell sind, wie die Menschen selbst! Wer Furnier kennt, weiß es zu schätzen, denn es ist nachhaltig, ökologisch, ressourcenschonend, kompostierbar, speichert CO 2 …, ganz einfach, weil es aus echtem Holz ist. Furnier ist das dünnste Massivholz der Welt. Und es ist cool und erleuchtet einen“, so Ursula Geismann, Geschäftsführerin der IFN.

Furnier dient als Lampe der Erleuchtung

Gleichzeitig ist Furnier so richtig cool

Quelle: IFN