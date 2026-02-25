Ihr Zuhause der Zukunft: 11.-15. März 2026

Die Programmhighlights:
- Sonderschau „Gelebtes Handwerk“ – Wiener Tischler zeigen wie aus edlen Hölzern und Maßarbeit Unikate entstehen
- Sanieren & Renovieren mit Nachhaltigkeits-Challenge 2GRAD2MIN – innovative Lösungen, nachhaltige Materialien und bewehrte Handwerkskunst werden präsentiert
- Cooking Station – exklusive Masterclasses sowie Koch-Hacks von Expert:innen und Chefkoch Julian Kutos
- DIY- und Upcycling Area – Workshops zum Mitmachen und Pop-up-Ausstellung mit mehr als 100 Prototypen aus dem Möbelmuseum Wien
- Nachhaltiges Design – innovative Ausstellungsstücke von kreativen Designer:innen mit Fokus auf die Kreislaufwirtschaft
- Perle Pop Up Designmarkt – junge kreative Wiener:innen zeigen individuell handgefertigte Designprodukte und bieten Workshops an
- Unikatewelt – außergewöhnliche Einzelstücke und einzigartige Designs für Wohnen & Garten
Sichern Sie sich schon jetzt Ihr Ticket. Mit dem Online-Ticket und sparen Sie 4,50 Euro im Vergleich zum Preis an der Messekassa. Wichtig: Auch für die kostenfreien Tage Mittwoch und Donnerstag ist ein Ticket notwendig.
Neu: Die AEE Messe App – Ihr smarter Messebegleiter
Damit Sie Ihren Messebesuch noch entspannter und effizienter planen können, gibt es heuer erstmals die offizielle AEE Messe App. Finden Sie Ihre Lieblingsaussteller in Sekunden, speichern Sie interessante Marken auf Ihrer persönlichen Merkliste und behalten Sie das gesamte Rahmenprogramm jederzeit im Blick.
Dank integriertem GPS-Messeplan navigieren Sie direkt zu Ihrem Wunschstand – schnell, einfach und ohne langes Suchen. Zusätzlich erhalten Sie Infos zu Aktionen & Specials und profitieren von einer besseren Orientierung vor Ort.
📲 Jetzt downloaden und Ihren Messebesuch optimal vorbereiten!
Hinweis: Die App-Inhalte werden laufend aktualisiert; Aussteller:innen und Kategorien können sich bis zur Messe noch ändern.
Dolce Vita trifft Design!
In Halle A lädt die neue Aperol-Bar zum Verweilen ein. Fünf Tage lang erwarten Sie erfrischende Aperitivo-Drinks –
vom klassischen Aperol Spritz über Sarti Spritz bis hin zum alkoholfreien Crodino.
Genießen Sie das entspannte Dolce-Vita-Feeling zwischen Design, Trends und Inspiration.
Weitere Informationen finden Sie unter www.wohnen-interieur.at
Quelle: Austrian Exhibtions Experts