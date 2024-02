Ikea Österreich präsentiert das Ikea Business Network

Design-Tipps, Mitgliederangebote und personalisierte Kund:innen-Kommunikation – während das alles für Privatkund:innen mit der beliebten IKEA Family Karte bereits seit mehreren Jahren möglich ist, werden diese und viele weitere Angebote und Services bei IKEA künftig auch für österreichische Geschäftskund:innen intensiv ausgebaut. So startet IKEA in Österreich ab sofort mit dem neuen IKEA Business Network – einem eigenen Loyalitätsprogramm, das gezielt auf die Einrichtungsbedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen eingeht. Mit dem neuen Service möchte IKEA seinem Anspruch gerecht werden, nicht nur für Privatkund:innen, sondern auch für Geschäftskund:innen – etwa für Unternehmen aus Handel, Dienstleistung oder Wohnbau sowie für Unterkünfte und das Gastgewerbe – einen herausragenden Service zu bieten.

Exklusiver Zugang zu Dienstleistungen & Know-how

Die kostenlose Mitgliedschaft beim IKEA Business Network bietet Unternehmen in Österreich nun exklusiven Zugang zu Dienstleistungen, Wissen und Vorteilen sowie speziellen Angeboten. So beinhaltet die Mitgliedschaft nicht nur Interior Design Online-Schulungen oder die Option einer Einrichtungsberatung durch kompetente Einrichtungsexpert:innen von IKEA, sondern auch Mitgliederrabatte oder vergünstigte Angebote zur Steigerung des Wohlbefindens der Mitarbeiter:innen am Arbeitsplatz. Dazu gehören auch Trainingsvideos, gesunde Rezepte, Finanzberatung und Kalkulationstools oder Achtsamkeitsressourcen zur Stressbewältigung.

„Das IKEA Business Network ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg, IKEA für Geschäftskund:innen noch zugänglicher, erschwinglicher und nachhaltiger zu machen. Dazu gehört auch der Auf- und Ausbau einer noch engeren Beziehung zu kleinen und mittleren Unternehmen in Österreich. Dabei wollen wir ein unterstützender und vertrauenswürdiger Partner sein, der österreichische Unternehmen dazu inspiriert, ein besseres Leben am Arbeitsplatz zu schaffen“ , so Alpaslan Deliloglu, CEO & Chief Sustainability Officer bei IKEA in Österreich, zur Idee hinter dem neuen Format.

Nähere Informationen zum IKEA Business Network gibt es auf https://www.ikea.com/at/de/ikea-business/network/

Quelle: IKEA