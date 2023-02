Im Küchenmarkt weltweit gut aufgestellt – Häcker Küchen setzt Wachstum fort

Insbesondere in den Märkten in Übersee sowie in England und Frankreich konnte Häcker stärker wachsen. Neben den Märkten in Übersee hat Häcker Küchen Europa weiterhin im Blick. Anfang

Mai steht bereits die nächste Teilnahme auf der Messe „Küchenwohntrends“ in Salzburg auf dem Programm. Zudem hat Häcker damit begonnen, die europäischen Märkte durch personelle

Ergänzungen und zusätzliche Fachhandelspartner intensiv zu erschließen. Dass dies gut gelingt, basiert nicht zuletzt auf den beiden erfolgreichen Produktlinien concept130 und systemat.

Letztere erhielt im September im Rahmen der Hausmesse einige Neuheiten.

Jede Küche, die Häcker fertigt, ist ein Unikat. Kunden erhalten eine genau auf ihren Lebensstil und ihr Wohnumfeld zugeschnittene Traumküche. Heute gibt es bei der Planung nahezu keine Grenzen mehr. Ein Beispiel dafür ist die Farbauswahl bei der Küchenplanung. Mittlerweile können Kunden aus über 1.900 NCS- und 190 RAL-Farben wählen. Dass die Lackierung in den Häcker Werken mit wasserbasierten Lacken erfolgt, entspricht dabei der Nachhaltigkeitsphilosophie des Unternehmens.

Modell AV 6000 Olivgrün

Häcker Küchen verfügt dank hochmoderner Maschinen und digitalisierter Prozesse über die Voraussetzungen, Küchen individuell, flexibel und termingerecht zu fertigen. Aufgrund der eingesetzten Technologien in den fünf Werken kann Häcker Küchen den Herausforderungen dieser Zeit erfolgreich begegnen.

Das Traditionsunternehmen Häcker Küchen wurde 1898 als Tischlerei von Hermann Häcker gegründet und von Friedrich Häcker in der nächsten Generation weitergeführt. Der Grundstein für den heutigen wirtschaftlichen Erfolg wurde von seinem Schwiegersohn Horst Finkemeier und seiner Frau Renate im Jahre 1965, durch die Serienfertigung von Küchenmöbeln, gelegt. Als inhabergeführtes Familienunternehmen produziert Häcker Einbauküchen mit einem hohen Qualitätsstandard und dem Fokus auf Funktion, Design und Technik. Häcker Küchen steht dabei synonym für Zuverlässigkeit, Fairness, Mitarbeitern und Partnern entwickeln wir innovative Lösungen für die Küchen von morgen.

Im Zentrum unseres Handelns steht seit jeher der Kunde. Die Begeisterung für unsere Arbeit und die Liebe zum Detail sind dabei der Schlüssel, der unsere Küchen vom weltweiten Markt abhebt.

Mit den Produktlinien concept130 und systemat sowie unseren Marken Blaupunkt und h│tech für Kücheneinbaugeräte bieten wir ein umfangreiches Produktportfolio. Die Häcker Unternehmenszentrale mit vier Werken ist in Rödinghausen. Das neue Werk 5 befindet sich in Ostercappeln-Venne im Landkreis Osnabrück.

Häcker Küchen Geschäftsführung von links: Markus Sander, Dirk Krupka und Stefan Möller

Weitere Informationen finden Sie unter www.haecker-kuechen.com

Quelle: Häcker Küchen