Im neuen Gewand: Der gardiente Award ist zurück

Der Award steht unter dem Motto „Herausragend“. Wenn ein Produkt von unserer Fachjury ausgezeichnet werden soll, muss es daher auf ganzer Linie überzeugen. Die Neuheiten werden nach vier Kriterien bewertet: Ästhetik, Innovation, Funktion und Nachhaltigkeit.

Die Fachjury

Geballte Expertise, Erfahrung, Kompetenz und innovatives Denken in einer fünfköpfigen Fachjury vereint. Welche Neuheiten im Outdoor-Living-Bereich können die Experten dieses Jahr überzeugen?

Nadine Kümmel Design, Mainz

„Nadine Kümmel Design“ ist ein Kreativstudio aus Mainz mit den Schwerpunkten Möbel- und Wohndesign, Raumkonzeption und nachhaltige Entwicklung. Besonders wichtig sind Nadine Kümmel bei ihrer Arbeit nutzerbasierte Funktionalität und die emotionale Ästhetik.

Marcus Hofbauer, Architekt BDA, Mainz

Seit 2002 gehört Marcus Hofbauer zum BDA Landesverband Rheinland-Pfalz. 2018 gründet er, neben seiner Tätigkeit als Architekt, die Mogunto GmbH und ist seitdem Geschäftsführer der Designfirma für Kleinmöbel und Accessoires mit zeitlosem Design aus Mainz.

Gabriela Kaiser, TRENDagentur



Seit über 20 Jahren berät Gabriela Kaiser mit ihrer TRENDagentur Hersteller und Händler im Bereich InteriorTrends. Der Blick über den Tellerrand, der Bezug zu den übergeordneten langfristigen Megatrends und der Fokus auf die Bedürfnisse und Wünsche der Endverbraucher sind ihr dabei immer wichtig,

Jan Armgardt Design, Schondorf

Jan Armgardt hat Lehrtätigkeiten an der FH Coburg und an der Staatlichen Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung in Lichtenfels übernommen und ist aktuell Professor an der FH Aachen.

Der Designer wurde mit über 50 internationalen Preisen für eine Vielzahl von Produkten ausgezeichnet und hat selbst weitreichende Erfahrung in der Jurorentätigkeit.

Bianca Schmidt, Verlegerin des Special-Interest-Titels InteriorFashion

Nach 15 Jahren in der Redaktion der Möbelfachzeitschrift MÖBELMARKT wählte sie Anfang 2016 den Weg in die Selbstständigkeit. Seither ist Bianca Schmidt Verlegerin des Special-Interest-Titels InteriorFashion. Dieser setzt sich mit der hochwertigen Einrichtung im Privat- und Objektbereich auseinander und richtet sich in erster Linie an Innenarchitekten, Objektausstatter und den gehobenen, planerisch tätigen Einrichtungshandel.

Mehr Highlights als je zuvor

Neben der Wiedereinführung des gardiente Awards sind die beliebte gardiente night und der neugeschaffene gardiente Showcase die weiteren Highlights der Messe:

Mit der gardiente night am Samstagabend lassen wir den ersten Tag gemeinsam ausklingen. Nutzen Sie die entspannte Atmosphäre und knüpfen Sie neue Kontakte, vertiefen Sie bestehende Geschäftsbeziehungen oder genießen Sie einfach nur den Abend in netter Gesellschaft und mit einem kühlen Drink in der Hand. Auf dem gardiente Showcase, einer Gemeinschaftsfläche für Möbel, Accessoires und Innovationen, erhalten Fachhändler wertvolle Impulse für die Gestaltung der eigenen Verkaufsflächen.

Mehr Interaktion mit der Outdoor-Living-Branche: der Instagram-Kanal

Das Team der Gardiente erweitert seine Präsenz in den sozialen Medien: Jetzt können Sie Bilder und Videos auf Instagram teilen. So rückt die Branche noch enger zusammen.

Sie finden die Gardiente unter @gardiente_outdoorliving

Folgen Sie der Gardiente auf Instagram!

Weitere Informationen zur Messe finden Sie unter www.gardiente.de

Quelle: Gardiente