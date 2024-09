imm cologne 2025: Globale Bühne für Innovation und Wachstum

Neue Wege und Chancen zu schaffen – das ist das Ziel der imm cologne 2025. Die Messe wird sich mit neuen Formaten, Beteiligungsmöglichkeiten und dem Partnerland Dänemark als zentrale Sourcing-Plattform für den europäischen Markt positionieren. Gemeinsam mit Herstellern, dem Handel und Verbänden sollen starke Netzwerke und eine Plattform für innovative Ideen entstehen, um den aktuellen Branchenherausforderungen zu begegnen und die deutsche Möbelbranche in Köln als das zu präsentieren, was sie ist: eine der weltweiten Top 3.

„Connecting Communities“

Innovativ, international und zukunftsorientiert präsentiert sich die imm cologne 2025 unter dem Motto „Connecting Communities“ und hebt die Bedeutung des europäischen und deutschen Möbelmarkts für globale Unternehmen hervor. Deutschland ist nach wie vor die bedeutendste Möbelnation Europas und repräsentiert mit einem Handelsvolumen von 30 Milliarden Euro den größten Absatzmarkt in Europa. Auch die Konsumenten sind trotz Preissensibilität Europameister beim Möbelkauf. Diese Bedeutung des deutschen Markts spiegelt sich in der Anmeldesituation zur imm cologne 2025 wider: Internationale Aussteller sind weiterhin stark vertreten, und es wird eine ähnliche oder sogar höhere Beteiligung als in den Vorjahren erwartet. Das zeigt, dass der deutsche Markt für viele Unternehmen weltweit äußerst attraktiv bleibt.

Deutsche Möbelbranche hat enormes Potenzial

Dieses Potenzial sollte die deutsche Branche nutzen, um den gegenwärtigen Herausforderungen zu begegnen und sich für eine erfolgreiche Zukunft aufzustellen. Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement der imm cologne, betont die Relevanz der imm cologne als Motor für die Möbelindustrie: „Wir brauchen starke Netzwerke und innovative Ideen. Die imm cologne bietet genau das – eine Bühne für frische Ideen und Geschäftsmöglichkeiten, die die Branche voranbringen.“ Köln ist dabei nicht nur geographisch der ideale Ort für

internationale Vernetzung. Neben der zentralen Lage zeigt das Team der Koelnmesse mit zahlreichen internationalen Formaten wie zum Beispiel der Orgatec im Oktober, wie erfolgreiche Messen funktionieren und wie Märkte, Menschen und Unternehmen miteinander verbunden werden können.

Neue Impulse für eine starke Messeplattform

Um die Bühne imm cologne mit Leben zu füllen und die Messe als Plattform für frische Ideen und Geschäftsmöglichkeiten weiter zu stärken, hat das Team von Matthias Pollmann das Messeformat angepasst. Es ist nun noch flexibler auf die individuellen Anforderungen der Unternehmen ausgerichtet, ohne das gemeinsame Ziel aus den Augen zu verlieren. Länderpartnerschaften sorgen zukünftig für eine verstärkte internationale Vernetzung. Mit Dänemark wurde für 2025 ein Land ausgewählt, das für Qualität und Innovation im Design steht. Neue, flexible Formate ermöglichen es Unternehmen, auch kurzfristig und mit kleinem Budget sichtbar zu bleiben und am Markt präsent zu sein. Und mit dem Leitthema „Connecting

Communities“ und den daraus abgeleiteten Content- und Eventformaten schafft die imm cologne 2025 Orte, an denen gezielt neue Impulse gesetzt werden und frische Ideen wachsen können.

„Persönlicher Kontakt unentbehrlich“

Die Bedeutung von Messen sollte nicht unterschätzt werden, besonders nicht in schwierigen Zeiten. Das betonte Jan Kurth Geschäftsführer des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie, auf der Pressekonferenz in Kopenhagen, auf der die Koelnmesse ihre neuen Ansätze vorstellte. „Persönliche Kontakte auf Messen halten wir für unentbehrlich. Gerade die imm cologne als Leitmesse ist wichtig für die Branche, besonders für den weiteren Ausbau des Exportgeschäfts. Für ausländische Hersteller stellt die imm cologne einen entscheidenden Zugang zum deutschen Markt bereit.“ Diese Aspekte will das Team von Matthias Pollmann weiter herausarbeiten: „2025 setzen wir wichtige Impulse und bauen die imm cologne als Motor für die gesamte Branche weiter aus. Für eine erfolgreiche Zukunft ist Wandel erforderlich, nicht nur bei uns, sondern bei allen Akteuren. Um den Wandel erfolgreich zu gestalten, kommt es auf Zusammenarbeit, Engagement und den Mut zur Veränderung an – und die imm cologne ist das perfekte Format, um die notwendigen starken Netzwerke zu schaffen.“

Dänisches Design im Rampenlicht: imm cologne startet 2025 mit neuem Partnerlandkonzept

Dänemark als Inspiration: Neue Partnerschaft bringt frische Impulse zur imm cologne 2025. Das neue Partnerlandkonzept der Koelnmesse wird die 2025er Ausgabe der imm cologne auf unterschiedlichsten Ebenen begleiten. Ein Kernelement sind die dänischen Aussteller, die ihre neuesten Interpretationen und herausragenden Qualitäten dänischen Möbeldesigns und Craftsmenship in Köln vorstellen werden. Bereits heute haben sich über 20 dänische Unternehmen, darunter unter anderem Unique Furniture, Skovby und Actona Group, für eine Teilnahme an der imm cologne 2025 entschieden. Darüber hinaus wird der Industrieverband Danish Industry mit einem Pavillon vertreten sein, auf dem sich dänische Herstellungsunternehmen

präsentieren. „Die Koelnmesse ist ein starker Partner, der uns dabei unterstützt, das dänische Design einem internationalen Publikum näherzubringen. Diese enge Zusammenarbeit ist für uns von unschätzbarem Wert. Wir freuen uns darauf, gemeinsam neue Maßstäbe zu setzen und die imm cologne 2025 zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten zu machen“, so Emil Stub von Danish Industry. Durch eine weitere Kooperation mit der gemeinnützigen Organisation Creative Denmark wird das vielfältige Event-Programm um spannende Beiträge erweitert, die die dänische Kreativwirtschaft ins Rampenlicht rücken. So werden im Rahmen des imm cologne Summit und auf der Circularity Stage Akteurinnen und Akteure aus Dänemark zu Gast sein. Majken Kalhave, Executive Director von Creative Denmark, sieht großes Potential in der Zusammenarbeit: „Bei Creative Denmark sind wir bestrebt, zu zeigen, wie dänische Kreativität Lösungen für globale Herausforderungen vorantreibt. Die imm cologne bietet eine hervorragende Plattform, um Dänemarks Engagement für nachhaltiges Design und Lebensqualität zu demonstrieren und unsere Position als Vorreiter in der globalen Kreativwirtschaft zu stärken.”

Dänemark – eine Designnation mit Tradition und Zukunft

Tatsächlich hätte die Wahl des ersten Partnerlands der imm cologne nicht passender ausfallen können: Dänemark hat als eines der ersten Länder industrielle Fertigung mit einem zeitlos-funktionalen Stil verknüpft und besonders während der Mid-Century-Periode zahllose Design-Klassiker geschaffen. Heute steht das dänische Design zudem für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. „Dass wir für unser neues Konzept Danish Industry, Creative Denmark und schon zahlreiche dänische Unternehmen gewinnen konnten, freut uns sehr“, sagt Matthias Pollmann, Vice President Trade Fair Management bei der Koelnmesse. „Wir versprechen uns davon vieles: Wir werden erleben, wie sich das dänische Design heute entwickelt hat und wir treiben die Internationalisierung, die ein großer Vorteil der imm cologne ist, weiter voran. Damit steigern wir die Attraktivität der Messe auch für deutsche Unternehmen. In Köln trifft sich die Möbelwelt – das ist unser erklärtes Ziel.“

Vielseitiges Programm auf der imm cologne 2025

Neben der Präsentation dänischer Brands und Akteurinnen und Akteure der Kreativwirtschaft wird es Themenpavillons zum „Designland Dänemark“ geben, die das bekannte Circle-Konzept aufgreifen und zeigen, welche Wege die nördlichen Nachbarunternehmen zur Lösung globaler Aufgaben gehen und wie sie dänisches Design in die Zukunft führen. Eingerahmt wird all das durch ein Programm, das sich über die gesamten Messetage verteilt. Kooperationen mit Designerinnen und Designern aus dem Nachbarland, die Möglichkeit für Nachwuchstalente ihre Arbeiten

zu zeigen und diverse weitere Events – Dänemark wird auf der imm cologne 2025 allgegenwärtig sein.

Quelle: Koelnmesse