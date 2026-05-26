imm cologne 2027: Positiver Buchungsstand nach Early-Bird-Phase

Damit ist die bislang geplante Ausstellungsfläche rund dreimal so hoch wie zum vergleichbaren Zeitpunkt im Vorjahr. Die imm cologne setzt dadurch früh ein starkes Signal für die kommende Veranstaltung und unterstreicht ihre Relevanz als zentraler Treffpunkt der verbraucherorientierten Einrichtungsbranche. Zum Ende der Frühbucherphase am 30.04.2026 umfasst die geplante Bruttofläche der imm cologne 2027 rund 63.500 Quadratmeter. Die bislang angemeldeten Unternehmen kommen aus insgesamt zwölf Ländern.

„Der aktuelle Anmeldestand entspricht unseren Erwartungen und zeigt, dass der neue Kurs der imm cologne im Markt angenommen wird. Besonders erfreulich ist das frühe und qualitativ hochwertige Interesse. Die positive Entwicklung bei Internationalität und Flächenbuchung bestärkt uns darin, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und das Konzept der imm cologne parallel zu optimieren “, so Bernd Sanden, Director der imm cologne.

Business-Plattform für den verbraucherorientierten Einrichtungsmarkt

Mit verschiedenen All-in-one-Standbaupaketen und attraktiven Teilnahmebedingungen richtet die imm cologne ihr Konzept künftig noch stärker auf deutsche und europäische Herstellungsunternehmen aus. Im Fokus stehen nachfragestarke Wohnmöbel im Preiseinstiegs- bis mittleren Segment.

Die Messe setzt weiterhin auf ihre etablierten Stärken: den klaren Fokus auf Fachbesuchende, den frühen Termin zu Jahresbeginn sowie eine hohe internationale Reichweite. Bereits zur vergangenen Veranstaltung lag der Anteil internationaler Besucherinnen und Besucher bei über 50 Prozent. Unter ihnen befanden sich zahlreiche relevante Entscheiderinnen und Entscheider aus dem internationalen Möbelhandel, darunter Einkaufsverbände, Handelsketten sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Groß-, Fach-, Online- und Versandhandel.

Die imm cologne bietet damit auch 2027 wieder eine zentrale Plattform für Order, Geschäftsanbahnung und Marktorientierung und ermöglicht zugleich gezielten Zugang zum deutschen Möbelmarkt sowie zu wichtigen Zielgruppen in Zentraleuropa.

Anmeldung weiterhin möglich

Die Akquisephase läuft auf Hochtouren. Unternehmen, die sich am wichtigsten Treffpunkt der verbraucherorientierten Einrichtungsbranche am Möbelstandort Köln präsentieren möchten, können sich weiterhin zu attraktiven Konditionen anmelden unter: www.imm-cologne.de/fuer-aussteller/aussteller-werden/online-anmeldung-2027.

Die nächsten Veranstaltungen

interzum forum italy – The Networking Event in Italy for Suppliers of the Furniture Industry and Interior Design, Bergamo 04.06. – 05.06.2026

spoga+gafa – Die größte Garten- und BBQ-Messe der Welt, Köln 22.06. – 24.06.2026

ORGATEC – Die internationale Leitmesse für moderne Arbeitswelten, Köln 27.10. – 30.10.2026

Weitere Informationen finden Sie unter www.imm-cologne.de

Quelle: Koelnmesse