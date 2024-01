imm cologne connects! Die internationale Einrichtungsmesse wird ab Sonntag wieder zum Branchentreffpunkt in Köln.

Mit verkürzter Messelaufzeit, neuer Hallenplanung und dem innovativen Messekonzept „The Circles“ wird das globale Fachbesucher-Event erneut zur wichtigen Networking- und Businessplattform. Die Vorfreude auf die Messe ist angesichts der Fakten groß: 750 angemeldete Aussteller, darunter 640 internationale und 110 nationale Unternehmen, präsentieren sich auf der Messe. Insbesondere die deutsche Beteiligung ist mit 28 Prozent im Vergleich zur imm Spring Edition im Juni 2023 deutlich gestiegen. Mit ihren drei Messesegmenten Home, Sleep und Pure und einer Ausstellervielfalt, die von aufstrebenden Start-ups bis zu etablierten Marken reicht, deckt die Messe das gesamte Angebotsspektrum der Branche ab.

Pure – inspirierendes Design in High-End-Qualität

In Pure, dem exklusiven Hochwertbereich der imm cologne, präsentieren führende Premiummarken ihre High-End-Produkte und innovativen Designs. Im Fokus der Inspirationsplattform stehen ausgefallene, aber praktikable Ideen, in höchster Qualität produzierte Möbelstücke, vor allem aber authentisches Design, das die Handschrift des Herstellungsunternehmens trägt. Zu den ausstellenden Unternehmen gehören unter anderem: Brühl & Sippold, Bretz, COR, Gandia Blasco, JANUA/Freifrau, Leolux, Rolf Benz, Schramm, Team7 und Walter Knoll.

Vitrine von Team7

Home – Einrichtungslösungen mit Lifestyle-Charakter

Von cleveren Möbelsystemen für junges Wohnen bis hin zu stilvollem Interieur für anspruchsvollen Wohnkomfort: In der Home-Welt präsentieren konsumorientierte Marken ein facettenreiches Angebotsportfolio, das auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse zugeschnitten ist. Mit einer Vielzahl an internationalen Herstellungsunternehmen, wie Actona, Polipol, Kare, Furninova, Tvilum, Hjort Knudsen, Nouvion, Schöner Wohnen Kollektion, Hasena, Gautier, Parisot und vielen mehr, fungiert der Home-Bereich als einzigartige Geschäftsplattform für Import und Export in der Einrichtungsbranche.

Sleep – moderne Schlafwelten

Im Messesegment Sleep erwarten die Fachbesucherinnen und -besucher revolutionäre Konzepte für eine erholsame Nachtruhe und harmonische Schlafumgebung. Die präsentierten Matratzen- und Schlafsysteme versprechen maximalen Komfort. Ergänzt wird das umfassende Sortiment von qualitativ hochwertigen Accessoires und Textilien. Hochkarätige Marken wie Badenia, Dormiente und f.a.n. frankenstolz sind unter anderem dabei.

Einkäufergruppen aus ganz Europa

Neben zahlreichen Ausstellergrößen haben auch die relevanten Besucherzielgruppen, darunter bedeutende Vertreterinnen und Vertreter aus Handel, Verbänden und Vermarktung ihre Messeteilnahme bestätigt. Aus ganz Europa sind die wichtigen Einkäufergruppen dabei, darunter XXXLutz, Micasa, KHG/Krieger, JYSK, El Corte Ingles, Alinea, BUT, Conforama, Nitori, Beter Bed Group, De Mandemarkers Groep, IKEA, Svenska Hem, Tchibo und Next. Auch aus Deutschland nehmen die bedeutenden Einkaufsverbände Alliance, Begros, Europa, Garant und EK Living teil.

Neues Messekonzept: „The Circles”

Ein entscheidender Faktor für die positive Resonanz liegt in dem Messekonzept „The Circles“, das mit verbindenden Content- und Eventformaten die Essenz des Leitthemas „Connecting Communities“ auf der Messe greifbar macht. Die Circles erstrecken sich als einladende Gastronomie-Flächen, inspirierende Designinszenierungen, Studios mit informativem Vortragsprogramm und in vielen weiteren kreisrunden Formaten über die gesamte Messe und zielen darauf ab, den Messeteilnehmenden eine Plattform zu bieten, auf der sie sich treffen, vernetzen und Antworten auf die wichtigen Fragen der Möbelindustrie finden können.

„Im Sinne des Leitthemas ‚Connecting Communities‘ setzen wir es uns zum Ziel, den Austausch zwischen den Branchenakteurinnen und -akteuren zu fördern und wegweisende Impulse zu setzen. Wir freuen uns sehr darauf, die Einrichtungswelt ab Sonntag wieder in Köln zu vereinen“ , erklärt Bernd Sanden, Director der imm cologne.

Zu den Highlights des umfangreichen Eventprogramms gehören unter anderem der Designwettbewerb Pure Talents Contest mit einer Preisverleihung am ersten Messetag, der in Kooperation mit dem Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) und dem Handelsverband Möbel und Küchen (BVDM) organisierte imm cologne Summit, die von renommierten Designstudios inszenierten Installation Circles und die expertengeführten Guided Tours zu den Trends und Neuheiten auf der imm cologne 2024.

Die diesjährige imm cologne ist die Fortsetzung der mit der imm Spring Edition eingeleiteten Reise hin zu einer neu konzipierten internationalen Einrichtungsmesse. Besucherinnen und Besucher haben in den kommenden Tagen die Möglichkeit, diese und viele weitere Eventhighlights auf dem Kölner Messegelände zu erleben, ihr Netzwerk und Wissen zu erweitern und Produktinnovationen, aktuelle Kollektionen und die Trends des neuen Interior-Jahrs zu entdecken.

Tickets für den Besuch der imm cologne sind unter www.imm-cologne.de/die-messe/tickets/tickets-kaufen erhältlich.

Die nächsten Veranstaltungen:

imm cologne – The interior business event, Köln 14.01. – 18.01.2024

ORGATEC TOKYO – SHIFT DESIGN – The leading international trade fair in Asia for the modern workspaces, Tokio 29.05. – 31.05.2024

spoga+gafa – Die größte Garten- und BBQ-Messe der Welt, Köln 16.06. – 18.06.2024

Weiter Informationen finden Sie unter www.imm-cologne.de

Quelle: Köln Messe