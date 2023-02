„Innovative Trends und Lust auf mehr“

Optimismus und Freude auf Zukünftiges herrschten auf der belétage 2023 spürbar vor. “Übertroffene Erwartungen, positive Zukunftsblicke, sensationell gute Stimmung sowohl bei Ausstellern als auch bei Besuchern”, freute sich Geschäftsführerin Clara Wiltschke über die belétage 2023. Nicht nur der Austausch zwischen Ausstellenden und Fachkunden, sondern auch zwischen den Unternehmen selbst, sorgte für sichtlich positive Resonanzen.

Nach einer coronabedingten kleinen Ausgabe 2022, meldete sich die belétage von 29.01. bis 30.01.2023 wieder in ihrer vollen Pracht zurück. Drei Geschosse im Salzburg Congress verwandelten sich zwei Tage lang zu farbenfrohen Schauräumen der 51 Aussteller. Die Aussteller kamen aus Österreich, Deutschland, Belgien, Schweiz, Italien, und Frankreich. Beinahe die Hälfte der 1649 Fachbesucher reisten aus Entfernungen von 100 bis hin zu 250 km an, knapp 20% legten Entfernungen von über 250 km zurück. Präsentiert wurde ein breites Sortiment an neuen Kollektionen und Innovationen in Bereichen der textilen Waren, Sonnen- und Lichtschutzsysteme bis hin zu Werkzeugen.

Das Feedback der Ausstellenden ist durchwegs begeistert

„Wir sind überwältigt. Am ersten Tag dachten wir, dass es ruhig starten wird. Um 9:10 Uhr waren wir bereits so gut besucht, dass man kaum noch einen Katalog aufschlagen konnte. Die belétage war von Beginn an ein absoluter Erfolg!“, schwärmte Andreas Strasser, Marketing-Leiter der LEHA GmbH.

Andreas Fischer von englisch dekor zeigte sich sehr enthusiastisch: „Man merkt, die Leute sind wieder hungrig, auf Messen zu gehen und allein der erste Tag war bereits ein Erfolg und der zweite Tag steht dem nichts nach.“

Frank Luckner, Messeorganisator und Standplaner der Firma erfal gab ebenfalls ein mehr als zufriedenes Feedback: „Mitte des zweiten Messetages ziehen wir bereits eine überaus positive Bilanz. Wir freuen uns, dass Messeveranstaltungen wieder stattfinden können. Trotz aller uns zur Verfügung stehenden Medien ist das direkte Gespräch mit unseren Fachhändlern und Kunden von enormer Bedeutung und nicht wegzudenken. Schlussendlich fühlen wir uns auf der belétage in Salzburg richtig wohl. Wir kommen gerne hier her und sind stolz auf das Interesse, das uns hier entgegengebracht wird.“

Besonders freuen darf sich die Branche auf den nächsten Termin! Bereits jetzt kündigt Austrian Exhibition Experts den nächsten wichtigen Termin in Salzburg an – CASA 2024 | 23.-26.01.2024, die Internationale Fachmesse für kreatives Wohnen, Einrichten & Lifestyle

Weitere Informationen finden Sie unter www.belétage-salzburg.at

Quelle: Austrian Exhibition Experts